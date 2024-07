Trump cambiará su discurso, ahora se va a enfocar en la unidad: testigo del atentado

Salena Zito, periodista y testigo del ataque contra el expresidente Donald Trump, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre lo sucedido en Butler, Pensilvania.

En primer lugar, Zito indicó que “el presidente estaba muy cerca de mí, él estaba rodeado de Servicio Secreto. Yo escuché los tres primeros disparos, luego escuché otros cuatro más y cuando lo empezó a rodear el Servicio Secreto me di cuenta de lo que estaba pasando así que decidí esconderme en el piso junto con mi hija para protegernos”.

Sobre la conversación que sostuvo con el expresidente Trump tras el atentado, la periodista detalló que “me sorprendió la llamada que me hizo el expresidente, él quería saber si yo estaba bien porque él sabía que yo estaba muy cerca, yo iba a entrevistarlo, había hablado con el justo antes de subirse a la tarima. Me pareció un gesto amable que me haya pedido perdón por no haberme dado la entrevista después de lo sucedido”.

Por otra parte, señaló que Trump le había hecho saber que este momento le cambio la vida y va a cambiar todo de su discurso, “cuando el presidente tuvo ese gesto de subir el puño quería proyectar fuerza de que Estados Unidos está bien, no solo el presidente. El suceso lo cambiará todo con respecto al enfoque que tendrá en sus pronunciamientos”.

Por último, destacó que la falla que se presentó en la seguridad del expresidente estuvo en la planeación, “había mucha vulnerabilidad alrededor del evento, ahí hay que ponerle el ojo”.

