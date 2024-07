Al Oído: Otra vez suspenden millonaria licitación de MinTIC, ¿por qué tantas prórrogas?

Desde hace más de un mes, encendimos alertas por la licitación millonaria de conectividad dentro del programa ‘Escuelas Potencia Digital’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) por 407.000 millones de pesos.

En su momento resaltábamos la importancia de este proceso por los altos beneficios y contenidos que implica su implementación adicional al alto nivel de inversión presupuestaria. Sin embargo, nos había llamado atención que la licitación había tenido un cronograma un tanto apresurado. Alertamos porque solo se daban siete días para que las empresas gestionen o acuerden una unión temporal. El cronograma fue lo que encendió nuestras alarmas ya que es una tarea de alta complejidad por el riesgo que implica el cometer errores en la evaluación y selección de proveedores capaces y con experiencia, más aún si no tienen tiempo coherente para integrar una propuesta completa.

A principio de mes la Procuraduría efectivamente advierte que la ley es clara en que el pliego (licitatorio) solo puede ser objeto de modificaciones en los casos previstos por el Estatuto General de la Contratación Pública y en el momento que legalmente se ha previsto para ello por lo que el Ministro Mauricio Lizcano decide suspender por 10 días la licitación mientras avanzaban en el proceso

Ayer conocimos que nuevamente el Ministro Lizcano aplazó por 10 días esta licitación, el Minkstro Lizcano está esperando respuesta de la Procuraduría para llevar a cabo las mesas de expertos que plantean para explicar lo sucedido y ha pedido a la Procuraduría audiencia para explicar que, si bien hubo una respuesta a una observación, de manera extemporánea, se trató de una aclaración técnica que no afectaba los términos del proceso. Contrario a lo que plantea la institución quienes afirman que la entidad contratante es decir el MinTic efectivamente realizó una aclaración que modificó los términos del proceso.

El Ministro ha ratificado que el proceso se llevó a cabo en cumplimiento de lo previsto en la ley fundamentado en documentos técnicos claros y consistentes, sin que se hubiera producido respuesta alguna que hubiera cambiado las obligaciones previstas en los documentos del proceso. Manteniendo así un proceso transparente.

Así las cosas, lo que hay que ver es que claramente no está bien esa licitación. Y no pueden tener de prorroga en prórroga al país con algo tan importante. Si se cometió algún error lo más sano es la suspensión total del proceso y hacer las cosas bien; más allá de lo que digan en el Ministerio que es que todo lo hicieron perfecto los hallazgos técnicos de la procuraduría y demás solicitudes demuestran que no cumplen, que los tiempos tampoco y que hay que asumir la responsabilidad de reconocer que están a tiempo si desde el inicio existieron fallas hay que recalcular la ruta Ministro Lizcano.

¿Acaso no han podido subsanar en diez días los hallazgos de la Procuraduría y por eso la nueva prórroga? El proceso queda en desconfianza, el Ministro Lizcano que es de los que mejor va en ejecución y que pareciera si escucha debería blindar el proceso y ver qué dos prórrogas no son serias por lo que por su compromiso con el país debería revisar y recomponer.