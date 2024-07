Con su historia de vida, Odalis Morales demuestra el valor de los emprendimientos diversos

Odalis Morales, artesana de la comunidad indígena zenú en Tuchín, Córdoba, habló con W Radio sobre su experiencia creando un emprendimiento que, además de servir como sustento para ella y su familia, exalta sus raíces. Su objetivo, señala, es demostrar “que la discapacidad puede ser física, mas no mental. El arte mío es con los pies, ya que carezco de los miembros superiores”.

La tejedora de sombreros vueltiaos, típicos de su tierra, cuenta que también fue víctima de desplazamiento forzado y reconoce que emprender en Colombia no es fácil. No obstante, trabaja para demostrar con su historia de vida, que crear empresa no es imposible. “Esto es un sueño para muchos, ser libre y expresar lo que uno es”, agregó.

