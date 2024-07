“El desgobierno Petro juega con el país, el ciudadano no piensa en constituyentes”: Cabal

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de convocar un acuerdo nacional de cara a una Constituyente:

“Me da mucha lástima cómo juegan los políticos con un país que a gritos pide seguridad, que se deje trabajar, todas las reformas tributarias que han pasado están siendo atrevidas sobrecargando al sector de la economía. Veo un desgobierno Petro ajeno a la realidad y al ciudadano a pie que no está pensando en constituyentes ni en papeles firmados por quienes definen su futuro y no les importa tramitar leyes absurdas que hacen daño”.

También rechazó la propuesta del presidente Petro de un ‘fast track’ como un trámite de urgencia para cumplir con la implementación de los acuerdos de paz.

“El fast track fue un atropello al órgano legislativo que es el Congreso (...) lo pasó Juan Manuel Santos y violó la Constitución, pero él tenía las mayorías en el Congreso. El gobierno Petro es un desastre y se nos olvida de desastres anteriores (...) No sean descarados petristas, Duque cumplió la implementación del acuerdo de paz y también le aprobó a la JEP el incremento de presupuesto”, aseguró María Fernanda Cabal.

¿Por qué la Constituyente antes sí y ahora no?

La senadora se refirió a sus declaraciones del pasado que ahora le enrostra el partido de gobierno: “vamos a terminar en un referendo o en constituyente”, dijo hace unos años la congresista, a lo que contestó:

“Esa reforma se planteó al sector justicia específicamente. En ese momento era la distorsión frente al proceso de paz la Corte Constitucaaional. Se inventaron el fast track para que ningún miembro de la oposición estuviera en la discusión. Es diferente y sacado de contexto”.

María Fernanda Cabal afirmó que no hay espacios de comunicación con el gobierno Petro frente al “acuerdo nacional” y criticó sus reformas, entre ellas, la rural.

“El mito de la izquierda es el de la tierra. ¿Dónde está el billete del acuerdo de paz? No va a haber paz en Colombia sin paz rural y eso se hace erradicando la coca, haciendo vías, mejorando el agua (...) Dígale a la guerrilla que devuelvan las tierras que se robaron (...) Lo grave es que se siga viendo al dueño de la tierra como paramilitar. Crearon una ley abominable que llevo nueve años tratando de reformar esa ley detestable. ‘Somos Robin Hood vamos a quitarle a los dueños y vamos a devolverle a quien no ha comprobado que se la quitaron’ ese es el mito de la izquierda sobre la tierra”, enfatizó.