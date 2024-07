Perjudica imagen de latinos: expresidente de Conmebol por desmanes en final de Copa América

Wilmar Valdez, expresidente de la Conmebol, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la Copa América y lo sucedido con Ramón Jesurún, y su hijo, Ramón Jamil, quienes fueron arrestados en Miami, Estados Unidos, por agresión contra un guardia de seguridad.

En primer lugar, señaló que lo que sucedió fuera del estadio fue lamentable, “perjudica la imagen de todos los latinoamericanos en el torneo más viejo del mundo que tiene tanto prestigio y tanta historia, llegar a una final con las entradas vendidas y ver un partido retrasado es una lástima”.

Y en cuanto a la situación de Ramón Jesurún, indicó que “habrá que ver cuáles fueron las circunstancias, me imagino que la justicia americana y no sé si la Comisión de Disciplina de la Conmebol va a tomar cartas en el asunto. En caso de que se haya producido ese hecho es claro que violó el código disciplinario”.

Por otra parte, se refirió a la organización del evento deportivo en Estados Unidos, “es claro que ese aspecto no se cuidó. Donde se organice la Copa América la gente va a ir porque lo que genera la Copa es muy grande y eso no es de ahora sino de siempre, pero creo que no se cuidó esos pequeños detalles de organización”.

Por último, habló sobre lo sucedido en el partido entre Uruguay y Colombia, donde futbolistas de Uruguay se enfrentaron con hinchas de la ‘Tricolor’.

“Fue un hecho lamentable, desagraciado desde el punto de vista de la imagen, que por suerte no pasó a mayores, ahí si bien uno no puede estar pendiente de cada persona, creo que debe haber fallado la organización de la seguridad en ese aspecto”, mencionó.

Escuche la entrevista completa a continuación: