Sena abre convocatoria de empleo para trabajar en España: pagan hasta $16 millones

A través de su agencia pública de empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) publicó una nueva convocatoria de empleo para profesionales de la salud interesados en desempeñar su labor en España.

Es importante mencionar que las personas que estén interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplir al 100% con el perfil y los requisitos estipulados por el Sena. Por esto, debe registrarse y/o actualizar su hoja de vida en el sistema, señalando en el campo de ‘Intereses ocupacionales’ de la pestaña experiencia laboral, la ocupación de su interés, de acuerdo con la solicitud que realice.

Asimismo, es importante que el postulante cuente con el pasaporte o inicie el trámite correspondiente. La selección final de los candidatos se realizará en modalidad virtual, de esta manera, se citará a una entrevista en el mes indicado por la empresa y la persona deberá conectarse en la fecha y hora indicadas.

¿Cuáles son las vacantes que ofrece el Sena en España?

Según se especifica en la página de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA, se abrieron dos vacantes para el cargo de geriatra.

¿Cuáles serían las funciones para desempeñar?

Actuar como asesor de otros médicos

Conducir análisis microscópicos y químicos de pruebas y muestras de laboratorio.

Diagnosticar y tratar enfermedades, trastornos físicos o psiquiátricos

Elaborar protocolos de tratamiento de enfermedades y quirúrgicos.

Estudiar la naturaleza, causa y desarrollo de enfermedades humanas y cambios funcionales causados por enfermedades.

Hacer seguimiento de la evolución de las enfermedades de sus pacientes y asistirlos en su proceso de recuperación.

Ordenar pruebas de laboratorio, rayos X y otros diagnósticos e interpretar sus resultados.

Prescribir medicamentos y tratamientos especializados y remitir pacientes a cirugía.

Realizar investigación médica

Realizar o supervisar procedimientos quirúrgicos para corregir anormalidades y deficiencias físicas.

Valorar enfermedades y trastornos de pacientes para determinar el procedimiento quirúrgico apropiado.

¿Cuáles son los requisitos?

Es importante que la persona interesada cuente con un título universitario de medicina homologado por el Ministerio de Universidades de España. El documento deberá adjuntarlo como soporte de su hoja de vida en el ítem educación.

Ojo, las hojas de vida sin homologación, se excluyen del proceso.

Otro de los requisitos es tener la especialidad de geriatría o formación y experiencia de más de 3 años en el área geriátrica o similares

¿Es necesario tener experiencia?

No hay experiencia mínima requerida, pero se valorará positivamente que posean la mayor experiencia posible.

¿Cuánto pagan?

Anualmente, el salario será alrededor de 45.000 euros, es decir, 199359191,70 pesos colombianos anuales y $16.613.265.98 pesos colombianos mensuales.

Otros datos importantes:

Tipo de contrato: indefinido

Jornada de trabajo: completa.

Lugar de ejecución de las vacantes: País Vasco (España).

El empleador facilitará una vivienda al trabajador las primeras semanas hasta que encuentre una vivienda en la ciudad. También se proporcionará la educación que se vea necesaria.

Por último, cabe señalar que el proceso de selección final le compete única y exclusivamente al empresario y se dará una vez se haya llevado a cabo el proceso de verificación de perfil y entrevista.

En caso de ser seleccionado, el empleador le indicará, las condiciones y requisitos de viáticos para desplazarse al país donde se ejecutará este vacante.

Fechas de la convocatoria

Apertura: 12 de julio de 2024.

Cierre: 23 de agosto de 2024.

No obstante, al cumplirse el número de hojas de vida requeridas para cada vacante, la solicitud no estará disponible, así la fecha de cierre no se haya cumplido.

¿Cómo inscribirse?

Para inscribirse a las vacantes de geriatra en GMR Spain HAGA CLIC AQUÍ.