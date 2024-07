Terapia transgeneracional ¿De qué trata y cómo funciona?

Juliana Sánchez médica de la Universidad del Rosario con enfoque en medicina funcional pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, en donde estuvo explicando que es la terapia transgeneracional y como funciona en la salud emocional y física de las personas.

La terapia transgeneracional es un tratamiento complementario que busca sanar las heridas de los ancestros de cada persona, la doctora Juliana Sánchez explicó cómo se pueden detectar los patrones más comunes de las enfermedades que se trasmiten de generación a generación.

“Hay varios, entre estos, por ejemplo, las perdidas gestacionales, problemas económicos, no poder encontrar un trabajo estable y también síntomas físicos, patrones de enfermedades de hipertiroidismo en toda la familia”. Agregó

Entre los síntomas físicos se pone de ejemplo los siguientes la obesidad, la resistencia a medicamentos, la diabetes, cánceres y entre otros, ante estos posibles patrones que se pueden presentar en las personas surge la pregunta de cuál es la función de la terapia a lo que la médica Juliana Sánchez describió como es el proceso.

“Primero, tenemos que tener un síntoma identificado, el árbol transgeneracional no se abre o no inicia sin ante tener un síntoma que puede ser físico, por ejemplo, no puedo gestar, tengo abortos recurrentes o que trato de bajar de peso (…) también están los síntomas emocionales tipo me va mal en las relaciones, no rinde el dinero, no lograr estabilizarse laboralmente.” Dijo

Al detectar esos síntomas la doctora Juliana Sánchez agrego lo siguiente: “Segundo se trabaja con la fecha de nacimiento de las generaciones de las personas (…) luego se realiza un árbol genealógico en papel o virtual (…) para ir encontrando patrones”.

Puede escuchar la entrevista completa en el siguiente audio.