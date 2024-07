¿Es normal que la cirugía bariátrica genere vómito? Experto responde y entrega consejos

La cirugía bariátrica, o el bypass, implica hacer cambios no solo a nivel físico, sino modificaciones en el sistema digestivo para ayudar a perder peso.

De acuerdo con Mayo Clínic, este tratamiento se realiza cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado o cuando tienes problemas graves de salud debido a tu peso. “Algunos procedimientos para la pérdida de peso limitan la cantidad de alimentos que puedes ingerir. Otros reducen la capacidad del cuerpo para absorber grasas y calorías. Algunos procedimientos hacen ambas cosas”.

Sobre esto, el doctor Carlos Felipe Chaux, habló en Salud y Algo Más de W Radio, detallando que la cirugía barbárica es el tratamiento quirúrgico de los problemas de obesidad.

“Mediante esta técnica de cirugía bariátrica, nosotros tenemos múltiples procedimientos divididos en grupos, tenemos los procedimientos restrictivos, los procedimientos mix, que son procedimientos de malabsorción, los procedimientos metabólicos, e incluso tenemos las recuperaciones”, dijo, explicando que no es como muchas personas creen que se trata de una o dos cirugías.

Y agregó: “Nosotros realizamos todos los procedimientos de cirugías bariátricas existentes, que pueden ser más o menos alrededor de 16 procedimientos. Y dentro de ese grupo de procedimientos hay unos que son temporales y otros que son definitivos”.

Además, afirmó que “la existencia del ser humano ya no va a ser promedios de vida de 80 años, sino que vamos a hablar de promedios de vidas que pueden ser fácilmente del doble, porque el conocimiento del código genético va a cambiar el comportamiento del ser humano en las enfermedades del ser humano en ese sentido”, dijo Chaux enfatizando que una de esas enfermedades será la obesidad.

“Anteriormente nosotros creíamos que la obesidad solamente se debía a problemas del comportamiento o problemas psicológicos del paciente. Eso hoy en día está demostrado y te lo puedo asegurar casi que no 99% que la gran mayoría de los casos son de origen genético”, agregó.

¿El bypass da vómito?

Según el especialista, el caso de la vomitadera se debe muchos factores. “El principal es conocer la técnica que ha tenido el paciente, porque no todas las técnicas son igual. A veces la gente habla de que el bypass gástrico, entonces la gente cree que no, que el bypass me hace vomitar, pero hay varios tipos de bypass gástrico entonces todas esas técnicas son diferentes”.

Y explicó: “Hay una institución donde se hace la técnica brasilera, hay otra institución que hace la técnica de California, hay otra institución que hace la técnica de Salinas. Entonces lo primero que hay que saber es qué técnica quirúrgica le hicieron al paciente para saber ahora, por ejemplo, si tiene una técnica de un bypass gástrico con un anillo de Fobi como lo hacen en muchas partes de Estados Unidos, es decir que a ese paciente le pusieron una malla, entonces ese paciente es muy vomitador”.

Siendo así, resalta que hay que saber en la historia clínica del paciente, cuál fue la cirugía que le hicieron al paciente. “Hay pacientes que se operan y que ni siquiera saben el nombre del médico”.

Otra de las causas puede ser por una mala orientación en la parte nutricional del paciente, al cual hay que enseñarle a comer. “¿Si el paciente tiene un estómago más pequeño y va a comer menos cantidades, cómo debe compensar ese paciente?”, dijo, respondiendo que no puede seguir comiendo 3 veces al día las mismas cantidades que comían.

Comidas luego del bypass

El médico aseguró que el paciente debe comer 6 a 8 veces, hasta 9 veces al día, dependiendo de la técnica quirúrgica que tenga. De esa manera el paciente no va a tener problemas, pero si el paciente no tiene una orientación por parte de nutrición, “pues va a llegar a querer desayunar como desayunaba anteriormente y eso es imposible porque ya con un estómago más pequeño o con una cirugía ya no va a poder comer de la misma manera”.

Finalmente, recomendó que el paciente debe asistir constantemente a sus consultas postoperatorias para que pueda manejar adecuadamente su cirugía, afirmando que la cirugía no es el 100%.

“La cirugía es la mejor arma para bajar de peso, pero no es la única. O sea, la cirugía por sí sola no es mágica. La cirugía debe ir de un acompañamiento de un equipo profesional adecuado que pueda llevar a que el paciente”.