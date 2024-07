Al Oído: “Cuando no hay credibilidad se debe renunciar”: Gustavo Bolívar

El que quiere ver que vea.

Arranquemos por las tenebrosas palabras de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que abiertamente advirtió que habrá un baño de sangre si no gana las elecciones.

Increíble, en el momento en que Maduro habla de esa violencia si no gana, se convierte en un promotor de esa variable.

Hay que ser ingenuo al querer tapar el sol con un dedo y no darse cuenta de que su régimen desmotiva. Las amenazas son la prueba del miedo que sienten, de ver que por fin Venezuela despertó, desde muy temprano la gente saldrá masivamente a votar; hoy hay una capacidad de movilización diferente.

La gente está preparada para votar desde el corazón y completa paz y no quieren más conflicto que el que han vivido por años.

Es más, la sorpresa la pueden dar por la brecha tan alta que quede entre Edmundo y Maduro. Más bien, creo que intentar un fraude electoral en estos nuevos tiempos podría ser un tiro al pie, les será muy difícil, esta vez, reprimir una masa desde la violencia. Ojalá no suspendan las elecciones ni impongan un régimen por la fuerza.

Ojo porque el que siembra vientos, cosecha tempestades. Venezuela ya no tiene miedo y gritará libertad. Porque esta vez van por la reconquista de la libertad.

Pasemos Al Oído de lo vergonzoso: el comunicado de la Dimayor, que se solidarizan como tantos con la violencia de Ramón Jesurún por los hechos ocurridos en la final de la Copa América, que fue una vergüenza ver al presidente de la Federación de Fútbol Colombiana arrestado a punto de agredir una mujer oficial, siendo el mejor embajador del penoso ‘usted no sabe quién soy yo’ y que salen a decir: pobre, fue “su instinto paternal”. El mismo que fue investigado por la reventa de boletas. Que por supuesto no tiene ética y la lagartería que siempre recibe su boletica y palco, no va a decir la vergüenza que nos da ver que en un país tan violento siempre cuando es un poderoso se encuentra una narrativa para justificar sus agresiones. Lo seguiremos viendo pavoneándose como un gran doctor sin que nada pase.

Y cerramos Al Oído de la frase de la semana, es de Gustavo Bolívar en su versión 2015, que personalmente .era mi favorita:

“A ver si muchos políticos y funcionarios corruptos o ineptos le aprenden un poquito a Blatter. Cuando no hay credibilidad se debe renunciar!” Gustavo Bolívar, 2 de junio 2015.

En la época en la que no permitía ni la duda por corrupción en un funcionario.

Gustavo, tengo cero dudas de que es un hombre honesto, pero sin duda hoy en su rol político empieza a hacer mucho de lo que criticó al empezar a dar defensas por quien solo la justicia debe investigar como esos a los que criticó. Después de recorrer país en Manos Limpias por Colombia, de marchar en contra de la corrupción, de inventarse los premios carroños en los que aunque muchos nominados estaban sin pruebas solo su fuerza de Colombia o indignado hacía que exigiera la renuncia.

Ese Gustavo tal vez representaba más a un cambio que a otro, ojalá y al final no lo cambien. Ese Gustavo Bolívar es el que hoy muchos extrañamos. No el que justifica o niega, solo porque son sus amigos.