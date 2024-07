Encuentran sin vida a rector que había sido reportado como desaparecido en Sucre

Sincelejo

El locutor, gestor cultural y rector de la Institución Educativa Gavaldá de Guaranda, Sucre, Armando Rivero Manjarrez, fue hallado sin vida en la tarde de este 17 de julio. Su cuerpo se encontró debajo de un puente, en la carretera que conecta a los municipios de Sampués y San Benito Abad.

Tras el lamentable suceso, la gobernadora de Sucre, Lucy García, rechazó el hecho y dijo que este caso es un atentado a la educación.

“Ante este doloroso suceso, requerimos urgentemente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que, en coordinación con las autoridades se active un plan de protección a los docentes, no solo en Sucre sino en todo el país”, sostuvo la mandataria departamental.

Sobre Armando Rivero trascendió que fue promotor y defensor del Festival Nacional de Gaitas de su natal Ovejas, en los Montes de María, evento que resalta el talento y la riqueza cultural de esta región.

Cabe recordar que, el rector fue visto por última vez el pasado 12 de julio. Posteriormente, se encontró incinerado su vehículo en zona rural del municipio de Tuchín en Córdoba.

En ese sentido, las autoridades indicaron que en estos momentos se están adelantando las investigaciones, construyendo la línea de tiempo desde el peaje Las Flores, de Corozal, Sucre, hasta el municipio de Tuchín.

Sucre tendría más de 20 educadores amenazados:

En medio del trágico suceso, la gobernadora de Sucre, Lucy García, hizo este llamado para proteger a los docentes, teniendo en cuenta que en ese departamento hay un registro de 26 educadores amenazados, “a quienes es necesario brindar seguridad para evitar tragedias como la de hoy con Armando Rivero”.

“Desde el gobierno departamental, en articulación con la Policía, la Armada y el Gaula, entre otros organismos de seguridad, se han atendido las amenazas denunciadas por los docentes, articulamos la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, se activó el Comité de Docentes amenazados, y se han implementado acciones tendientes a proteger la vida de los educadores y determinar la procedencia de las intimidaciones”, estableció la administración departamental de Sucre.

“A la fuerza pública se le solicita no bajar la guardia en la búsqueda de los responsables del asesinato del directivo docente y gestor cultural, para que este crimen no quede impune y para dejar claro que en Sucre no hay cabida para los violentos”, puntualizó.