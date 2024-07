Molestia en Bolívar por “falta de calidad” en servicio de alcantarillado y acueducto

Cartagena

Como irrespetuosa e irresponsable calificaron diputados bolivarenses la inasistencia a la Asamblea Departamental de Ricardo Alberto Bula Torres, representante legal de la empresa Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P., designada como agente especial de la empresa de acueducto y alcantarillado de El Carmen de Bolívar Acuecar S.A E.S.P.

“No es correcto que aquí nosotros estemos haciendo debate a una empresa cuestionada, y el gobierno departamental le esté inyectando recursos, ¿aja y qué estamos haciendo?; eso no tiene sentido, ni lógica, lo más seguro que el gobernador no sepa qué está pasando aquí”, expresó el diputado José Félix García.

Aseguró, “nosotros todo lo que nos mandan lo pupitreamos, tenemos que hacer un pare y analizar las cosas”.

El diputado García calificó al represente legal de la empresa Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P., como una persona incompetente para estar en el cargo.

“Lo que quiere decir es que no tienen la obligación o la responsabilidad política y social de venir a la corporación, entonces nosotros también tenemos que pedirle al gobierno departamental que no haga más convenio interadministrativo con la empresa Acuecar de El Carmen de Bolívar; porque resulta que hay convenio entre Aguas de Bolívar y Acuecar”, expresó García.

Añadió, “nosotros como corporación solo hacemos uso de muy pocas funciones, nosotros aquí todos representamos partidos políticos, partidos políticos que tienen intereses ideológicos e intereses políticos, unidos tenemos que dejar a un lado todo eso y comenzar a ejercer nuestras funciones de la mejor manera”.

“Entregarle más recursos a una empresa de esas, es como darle el queso al ratón, ya sabemos que eso no va a ser bien manejado porque es una empresa que viene de errores en errores y quienes sufren esos errores son la población. Por eso jamás voy a estar de acuerdo con la tercerización de ningún servicio, de ninguno porque los empresarios privados todas las empresas las quiebran, porque no tienen responsabilidad con la gente”, sostuvo José Félix García.

Por su parte el diputado Zaith Adechine sustentó que, le parece ridícula la ausencia de Ricardo Alberto Bula Torres.

“Cuando les conviene venir a la Asamblea para que mandemos recursos, hay si tenemos que nosotros prestar atención. Nosotros ya aprobamos, en el prestamos que hicimos se van a invertir $100 mil millones en el mejoramiento del acueducto y alcantarillado del departamento de Bolívar; mucha de esa plata, precisamente es para que tomen la plata y hagan convenio las Alcaldías municipales con unas empresas, después no tienen que ver con la Asamblea”, manifestó.

Declaró, “sabroso, nosotros mandamos la plata, pero no podemos ejercer control. Nosotros no estamos haciendo nada malo, porque esta es la segunda vez que los invitamos y que le decimos que vengan a dar la cara para saber qué está pasando”.

“A mí que no me llegue ni un solo peso para ese acueducto que yo como diputado no lo apruebo; ya lo digo hoy, ni un solo peso autorizo para optimización, para mejoramiento. El municipio que necesite, que el alcalde municipal y Aguas de Bolívar, que hacen los convenios con esas empresas, que les exijan que nos vengan a dar la cara”, puntualizó.

El 11 de febrero de 2008 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión con fines liquidatarios, etapa de administración temporal de la empresa de acueducto y alcantarillado de El Carmen de Bolívar ACUECAR S.A E.S.P.; mediante resolución del 2023 del 7 de marzo fue designada la empresa Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P. como agente especial de Acuecar.

“Yo si quiero dejarle un mensaje al gobernador, no entiendo cómo el gobernador va a invertir $20 mil millones agua y acueducto, no me estoy negando a la inversión, el gobernador se está presentando para que se nos burlen a nosotros como diputados. Son recursos que mañana van a estar en saco roto, si nosotros no tenemos control de nuestras inversiones cómo vamos hacer un control político”, concluyó el diputado, Víctor Mendoza.

Diputados aseguran que, hay deficiencia en la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en el departamento de Bolívar.