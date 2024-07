Yo no accedí a ninguno de los computadores: consejera Múnera tras pérdidas de discos duros

En los micrófonos de W Radio, la alta consejera para las Regiones, Luz María Múnera, respondió las inquietudes que rodean la pérdida de unos discos duros y unas memorias de dos computadores que pertenecían a asesores que trabajaron con su antecesora, Sandra Ortiz, salpicada en hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Me llegó una comunicación oficial de sistemas del DAPRE en la que me informan que el computador que estaba en manos de Ricardo Castiblanco no tiene memoria RAM y el computador que estaba en manos de Diana Carolina Durán no tiene disco duro. Al señor Ricardo, tengo que decir que ni siquiera lo conocí. Cuando llegué quise hablar con cada uno de los asesores, ellos no eran contratistas, eran asesores vinculados. El señor Ricardo ya había renunciado, es decir, cuando yo llego a hacer el empalme ya el señor Ricardo no estaba acá, y la señora Diana Carolina, pues sale como salen los asesores de primera línea para una puerta de su equipo de trabajo”, puntualizó.

De igual forma, la alta funcionaria confirmó que, aunque sí recibió todos los sistemas de cómputo de las personas que han salido, no tiene “un destornillador para ver si un computador tiene o no discos duros”.

“Eso no pasa, uno recibe y eso va a sistemas del DAPRE, y se hace un backup de cada uno de esos computadores antes de reiniciarlo y organizarlos. Eso es un proceso que se hace, es ahí donde se dan cuenta de que a estos dos computadores les faltaba eso, entonces no tengo ni la más mínima idea. Yo recibí el computador que tenía la doctora Sandra y allí, pues no había ninguna información de ningún tipo, o sea, ni una carta escrita. El resto de los computadores se han ido entregando al sistema para que haga el backup porque inclusive vienen con un usuario determinado que nosotros en ningún momento hemos manejado”, puntualizó.

Entretanto, Múnera confirmó que no ha tenido acceso a los computadores de los asesores.

“Yo no podría haber accedido a ninguno de los computadores que tenían las personas que trabajaban acá antes, eso tiene un usuario que lo entrega el sistema. Lo que hace es que la persona del sistema se lleva el computador. No tenemos ni la opción de prenderlo, no podría haberlo prendido porque cada uno tiene un usuario determinado”, agregó.

Por último, la consejera aseguró que se están definiendo los contextos para determinar si se presenta una denuncia ante la Fiscalía o algún ente.