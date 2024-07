Desaparecen discos duros y memoria de computador de la mano derecha de Sandra Ortiz

W Radio confirmó que en los últimos días desapareció un disco duro y una memoria RAM de un computador portátil que estaba asignado a un excontratista que trabajaba de la mano con la exconsejera presidencial de regiones Sandra Ortiz, salpicada en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Los hechos se habrían presentado después del 15 de mayo de 2024, fecha en la que renunció el contratista, quien incluso le confirmó a este medio que recibió paz y salvo de la entrega de sus equipos, que él asegura no eran portátiles, sino de escritorio.

W Radio consultó sobre los hechos a la consejera de regiones actual, Luz María Múnera, quien confirmó que no se le informó sobre esta situación cuando entró al cargo y que, si bien es cierto, ella firmó el acta donde recibe todos los elementos de trabajo, no se puso a revisar si faltaba un disco duro o no de uno de los computadores. Incluso, también confirmó que no conocía al contratista a quien le correspondía el computador, ya que renunció una vez Ortiz salió del cargo.

Finalmente, tuvimos respuesta de la exconsejera de regiones, Sandra Ortiz, quien aseguró que durante su gestión como consejera para las regiones del presidente Petro, todos los funcionarios a su cargo entregaron los equipos del sistema en buen estado, conforme lo certifican los paz y salvos emitidos al momento de su salida. Además, cuando dejó el cargo, todos los equipos estaban en orden y no se reportaron pérdidas ni robos.