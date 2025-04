Revista Four Four Two actualizó ranking de mejores jugadores de la historia: ¿Cómo quedó el top 10?

El debate a la pregunta de quién es el mejor jugador de la historia es una conversación eterna, pues es un tema de gusto, cifras, títulos y generaciones que no tiene una respuesta objetiva. Sin embargo, la revista especializada en deportes Four Four Two, ha puesto nuevamente en la mesa esta discusión con la actualización de su nuevo ranking publicado este jueves, 3 de abril.

Con respecto a los tres primeros, la revista señaló la dificultad de elegir y calificar a grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol: “¿Cómo separar a los tres mejores futbolistas de todos los tiempos? Cualquiera de ellos habría sido digno ganador, pero sólo podemos elegir a uno”.

Los tres primeros puestos están integrados por:

Lionel Messi Pelé Diego Armando Maradona

Esto ha sido algo que ha dejado a muchos con la ‘boca abierta’, pues ubican en el cuarto lugar a Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia de este deporte. La ventaja que tienen los tres de arriba con el astro portugués, es que poseen una Copa Mundial de la FIFA.

En el caso de Lionel Messi, la revista destaca que es el jugador con más títulos conseguidos, tanto colectiva como individualmente, siendo además, el máximo ganador de Balones de Oro (8). Su desempeño en el FC Barcelona y la consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, hace que el medio lo ubique en la posición número uno del ranking.

En cuanto a Pelé y a Maradona, el brasilero es recordado por su dominio en el siglo XX, consiguiendo ser tricampeón del mundo con la ‘canarinha’, mientras que el argentino, consiguió el trofeo en el Mundial de México 86 y sacó campeón a Napoli de una Copa UEFA en 1989.

Cristiano Ronaldo, por otro lado, es el máximo goleador de la historia del fútbol, que con 40 años de edad, sigue aumentando esta cifra, en donde espera llegar a las mil anotaciones en su carrera profesional.

Los siguientes en la lista son: Johan Cruyff (Países Bajos), Ronaldo Nazario (Brasil), Zinedine Zidane (Francia), Franz Beckenbauer (Alemania), Alfredo Di Stéfano (Argentina) y Marco van Basten (Países Bajos).

Sin lugar a duda, cada uno de estos jugadores han marcado épocas y han sido el ejemplo y referentes de generaciones enteras. La discusión será eterna, y con la llegada de nuevas estrellas al fútbol mundial, nuevos nombres aparecerán en la conversación, que para los amantes de este deporte, solo quedará de disfrutarlos.

Así la lista del Top 10:

Lionel Messi Pelé Diego Maradona Cristiano Ronaldo Johan Cruyff Ronaldo Nazario Zinedine Zidane Franz Beckenbauer Alfredo Di Stéfano Marco van Basten

Escuche W Radio en vivo aquí: