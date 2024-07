Gobierno no compra congresistas para aprobar leyes: presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

El presidente Gustavo Petro defendió su gobierno frente a las acusaciones de presuntos sobornos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, asegurando que no compra congresistas, lo cual se demuestra, según el jefe de Estado, en las reformas que se han hundido en el Congreso.

“El que más hizo demorar la reforma pensional es el que dicen que recibió una maleta de 3.000 millones de pesos. Quizás porque no compramos congresistas es que no nos aprueban las leyes”, señaló.

Por otro lado, indicó que espera que sea falso que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público esté vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recalcando que esta comisión está encargada de adquirir más deuda para pagar las obligaciones del anterior gobierno y no para aprobar leyes.

También afirmó que evitó la pérdida de dineros públicos al destituir al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, a quien calificó de “bandido”.

Al final de su declaración en Buenaventura, el presidente Petro reiteró que de su gobierno no salieron dineros para el ELN a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Ahora vienen a decir que nosotros financiamos al ELN, y tienen la sinvergüencería que miran el contrato con el que dicen que financiamos al ELN y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD, si no, la plata sale, pero no al ELN, sino quizás a algún vagabundo o alguna vagabunda contratista que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido”, agregó.