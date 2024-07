¿Qué hay detrás de la caída de Microsoft? Empresa de ciberseguridad explica

Este 19 de julio se confirmó que una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike es el origen del fallo sufrido en los sistemas de Microsoft que ha afectado a empresas de todo el planeta, incluido Colombia.

Por esta razón, Josep Albors, jefe de Investigación de la empresa de ciberseguridad ESET, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre lo que hay detrás de esta coyuntura tecnológica.

“No ha sido un fallo de Microsoft. Ha sido un fallo de una actualización que ha tenido un software de seguridad que está utilizado en empresas de todo el mundo. Eso es lo que ha provocado los pantallazos azules que hemos visto en todas las noticias”, dijo en su primera intervención el experto.

Destacando al tiempo que “sí es posible” que un fallo de este tipo “ocasione un caos”.

Por otro lado, fue puntual en explicar que este error “no es de una persona”, sino que “ha sido un componente que es una actualización de las firmas de esta solución de seguridad, una solución que está presente en muchas empresas y organismos oficiales en todo el mundo y que ha causado esta disrupción en el servicio”.

Asimismo, enfatizó en que el problema no atañe a “un incidente de ciberseguridad”, pues, según él, “es un incidente de sistemas. Básicamente, se ha lanzado una actualización que o no se probó o por algún motivo se dejó lanzar”.

Finalmente, explicó que no todos los sistemas se vieron afectados. “No hay ningún sistema operativo inmune. Eso para empezar. Y luego, aquí en Europa y en Estados Unidos y en Asia hay muchos sistemas que no se han visto afectados precisamente porque no utilizan esta solución”.

Escuche la entrevista completa a continuación: