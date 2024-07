“Estuve feliz, pero fue difícil”: nadador colombiano tras cruzar el lago Tahoe en EE.UU.

Jorge Iván Agudelo es un nadador de aguas abiertas, reconocido por ser el primer colombiano en cruzar a nado el canal Santa Catalina y el canal Kaiwi. Actualmente, acaba de cruzar el lago Tahoe, en Estados Unidos.

Así, el nadador pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para contar sobre su nueva hazaña en el lago Tahoe, donde nadó por 11 horas.

¿Cuál fue la nueva hazaña que logró?

“Acabo de completar el nado más difícil de mi carera deportiva. Una maratón de aguas abiertas, entre los estados de California y Nevada, tuve que nadar el lago Tahoe de sur a norte, recorriendo 35 kilómetros. Esta experiencia fue todo un resto porque las temperaturas del agua oscilaban entre los 13 y 18 grados centígrados, estuve feliz, pero fue complicado”, comentó el deportista.

No obstante, el nadador contó con un equipo que lo respaldó y guio durante toda la maratón, “Los entrenamientos ayudan mucho para la resistencia, siempre voy acompañado de todo mi equipo, marco el ritmo y el bote es quien guía. Inicialmente, la primera hora me voy derecho, sin parar, a continuación tomo electrolitos o proteína líquida, esto dura entre 30 o 40 segundos, después de esa primera hora hago pausas de ese mismo tiempo hasta completar y llegar a la otra orilla”.

¿Cómo son los entrenamientos?

“Todos los días entreno en una piscina, mi entrenadora me manda los volúmenes entre 4 y 5 kilómetros, a veces a la semana hay 50 kilómetros que se reparten por días. Adicionalmente, completo con ejercicio de tierra, voy al gimnasio, ejercicios de running, yoga y una vez a la semana entrenamiento en aguas abiertas”, mencionó el colombiano.

¿Qué tan costoso es practicar este deporte?

“Es un deporte costoso, un reto de estos oscila entre los 7 mil y 25 mil dólares, tienes que cubrir detalles como la lógica, alquilar de bote, capitán, pagar kayakistas, costo de equipo de soporte, tiquetes, hotel y un adicional para cualquier emergencia. Cabe resaltar que para poder financiarme busco patrocinadores”, comentó el nadador.

Amenazas en Colombia

“En el 2021 lastimosamente tuve que salir de Colombia y mi vida cambió en 180 grados, tenía toda allá, pero en el estallido social de ese año una persona me agredió físicamente y me amenazo de muerte. Inicié el proceso con la Fiscalía, pero en realidad no pasó nada con mi caso, sin embargo, San Francisco me abrió las puertas, fueron unas por otras, la vida quita, pero también pone”, dijo el colombiano.

