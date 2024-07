Iván Name se despidió de la presidencia del Senado con pullas al Gobierno

Iván Name, saliente presidente del Senado, rechazó en su discurso de despedida las propuestas de “fast track”, para agilizar el trámite de sus reformas en el Congreso, y de Asamblea Constituyente, anunciadas por el presidente Gustavo Petro.

“No puedo despedir esta dignidad sin decir que no estoy de acuerdo con mecanismos de tránsito legislativo abreviado como el ‘fast track’. El país no puede darse el lujo de tener un congreso de no debata y no delibere”, dijo Name en su intervención ante el pleno del Congreso.

También aprovecho la presencia del jefe de Estado en el Salón Elíptico para enviarle un par de pullas y criticó la política de “paz total”. Según dijo, el país “sigue en procesos de paz, inventando historias”.

Finalmente dijo que el Gobierno tuvo todas las garantías para adelantar su agenda legislativa, en ejercicio del derecho constitucional. Y reclamó “objetividad y justicia”, pues negó haber engavetado por 13 meses un proyecto o propuesta legislativa del Gobierno”.

También se refirió en su discurso de despedida al caso de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y dijo que asumió con prudencia los señalamientos, según él, “hechos por una banda de delincuentes confesos (...) pero no me voy a referir a los detalles de este asunto porque le debo a la rama del poder judicial todo el respeto y porque podría concurrir con mi investidura a influir de alguna manera”.