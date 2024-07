Miguel Uribe dijo que el gobierno Petro "fue una gran estafa" en su discurso de oposición

En réplica al presidente Gustavo Petro, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, denunció que el Gobierno no ha cumplido sus promesas y criticó su gestión.

“Su incapacidad para gobernar y los hechos de corrupción que lo rodean, han decepcionado a millones de colombianos que esperaban un cambio que nunca llegó. Fue una gran estafa”, dijo.

De hecho, lo señaló de vivir en “sueños y fantasías” mientras el pueblo colombiano enfrenta dificultades económicas y de seguridad.

El senador enfatizó que durante el gobierno de Petro ha aumentado la pobreza y la inseguridad, con un incremento en el hambre y el desempleo. También denunció una supuesta persecución a empresarios y emprendedores.

Uribe también se refirió a los escándalos de corrupción, mencionando los casos relacionados como las confesiones de Day Vásquez y Nicolás Petro, el abuso de poder de Laura Sarabia, y otras irregularidades. Exigió a la Fiscalía y a las autoridades llegar al fondo de estos casos de corrupción.

El senador finalizó su intervención con un llamado a la unidad y al trabajo, evocando el discurso del expresidente Álvaro Uribe Vélez “Trabajar, trabajar y trabajar”, dijo.

De otro lado, subrayó la importancia de la seguridad y la inversión para el progreso de Colombia y criticó la supuesta falta de diligencia del presidente Petro, sugiriendo que el mandatario no se levanta temprano para trabajar.

Y señaló que en Colombia no habrá Constituyente y tampoco un ‘fast track’ que cambie la Constitución, no lo vamos a permitir. Lo que sí necesita Colombia es liderazgo, unidad y trabajo, la paz no se consigue con impunidad”, dijo.