Caso Catalina Gutiérrez: denuncias de maltrato en residencia de cirugía de la U. Javeriana

La reciente muerte de Catalina Gutiérrez, residente del programa de cirugía en la Universidad Javeriana, ha desatado una serie de denuncias que están conmocionando a la opinión pública. Las historias de maltrato y abuso no solo están emergiendo de esta universidad, sino también de otras instituciones académicas en Colombia.

La W tuvo la oportunidad de hablar con dos exresidentes, la doctora María Rey y el doctor Andrés Gómez, quienes compartieron sus experiencias en el programa de cirugía general de la Universidad Javeriana.

Testimonio de la doctora María Rey

María Rey, quien fue residente del programa de cirugía general de la Universidad Javeriana desde 2019 hasta finales de 2020, decidió abandonar el programa debido a un ambiente hostil que confundía la exigencia con el maltrato. “Fue un año y medio en el cual me encontré un ambiente hostil, un ambiente que confundía exigencia con maltrato, un ambiente en el cual las microagresiones se volvieron algo del día a día”, relató Rey.

La doctora Rey narró un episodio particular que la llevó a renunciar. Durante un procedimiento quirúrgico, fue objeto de gritos e insultos por parte de su docente. “Le dije al cirujano con el que estaba que si podíamos hablar de esta cuestión afuera donde la paciente no pudiera escucharnos. Al salir, le reproché y le pedí que me dijera qué podía hacer mejor, a lo que me respondió con evasivas”, explicó Rey.

Rey también mencionó que, aunque habló con la jefe de su departamento y con el director de posgrados sobre el maltrato, no se tomaron acciones concretas. “Hay una gran cuestión de cultura del maltrato, dentro de nosotros. Esto es generación tras generación, la que lo ha vivido y la que lo ha replicado también”, afirmó Rey.

El testimonio del doctor Andrés Gómez

El doctor Andrés Gómez, quien logró completar los cuatro años de residencia en el mismo programa, también compartió su experiencia. “La residencia está llena de muchos episodios de maltrato, de acoso laboral, de una exigencia que realmente deja de ser exigencia y que lo que genera es una sobrecarga emocional”, dijo Gómez.

Gómez mencionó que, aunque la universidad en un comunicado reciente señaló que lo divulgado no se alinea con sus principios, él siente que hay una gran discordancia entre lo que se promulga y lo que realmente ocurre en el departamento de cirugía. “La frase célebre del departamento era ‘ojo, no confundan exigencia con maltrato’, pero cuando uno debe hacer esa aclaración, quiere decir que han extralimitado y han llegado a un límite en el que se cruzan fácilmente”, comentó Gómez.

Ambos médicos coinciden en que la cultura del maltrato en la educación médica es un problema sistemático y no exclusivo de una facultad en particular. “Es un llamado a las instituciones educativas, a que haya un cambio en la cultura y en la forma como se imparte la educación”, enfatizó el Dr. Gómez.

Mientras tanto, la Universidad Javeriana ha señalado que se están realizando reuniones entre profesores y residentes para abordar estas denuncias. Sin embargo, aún no hay pronunciamientos oficiales por parte del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Educación sobre este tema. Las voces de denuncia siguen en aumento, y la comunidad médica espera que estas historias impulsen un cambio necesario en la formación de futuros profesionales de la salud en Colombia.

Escuche la entrevista completa a continuación: