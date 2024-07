Ministerio de Salud busca adjudicar licitación en medio de graves irregularidades

Este 22 de julio, a las 2 de la tarde, el Ministerio de Salud procederá a adjudicar una licitación crucial para la contratación de servicios de tecnología, soporte informático, telefonía y telecomunicaciones para sus diferentes sedes.

Sin embargo, esta licitación ha sido objeto de serias denuncias y alertas por parte de la Procuraduría, incluso varias revelaciones de W Radio, que indican la existencia de múltiples irregularidades en el proceso.

Alerta de la Procuraduría

Previamente, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta tras detectar una modificación en el cronograma de la licitación a través de una adenda. En particular, se cambió la fecha de publicación del informe de evaluación de ofertas, un cambio que levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.

El procurador delegado aseguró que “con esta modificación, el plazo de la licitación se extendió de 5 días hábiles (2 al 8 de julio), a 11 días hábiles (hasta el 16 de julio), lo anterior posiblemente transgrede lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993″, dijo, en una carta con el sello de ‘urgente’.

Irregularidades detectadas por W Radio

En una investigación realizada por W Radio, se encontraron más irregularidades en el informe de evaluación definitivo presentado por el Ministerio de Salud. Allí se destaca como proponente con mayor puntaje a la Unión Temporal TECNOLOGÍA INTEGRAL 24-26.

No obstante, se descubrió que los integrantes de esta unión temporal se han autocertificado recíprocamente, lo cual infringe claramente uno de los puntos del Pliego de Condiciones. Este establece que los proponentes no pueden presentar certificaciones emitidas por sí mismos ni por los integrantes de la unión temporal o consorcio de los que hayan hecho parte.

La Unión Temporal TECNOLOGÍA INTEGRAL 24-26 está compuesta por las empresas Pear Solution e Intevo SA, ambas pertenecientes a Carlos Andrés Barahona. La certificación presentada para cumplir con los requisitos del pliego es emitida por la empresa PC SMART TECNOLOGY, que también pertenece a Barahona, evidenciando un conflicto de intereses y una clara violación de las reglas establecidas.

Experiencia no correspondiente

Además, una de las experiencias presentadas por la Unión Temporal en su documentación es el programa “Computadores para Educar”. Esta experiencia, avalada por el Ministerio de Salud, no corresponde al objeto de la nueva licitación, ya que se refiere a la venta de dispositivos al Gobierno y no a la implementación de un sistema de tecnología. Adicionalmente, las fechas de esa contratación pasada con el Gobierno no coinciden con las fechas presentadas por la entidad, lo que podría constituir una presunta falsedad material e ideológica en documento privado.

La adjudicación de esta licitación en medio de estas irregularidades genera serias dudas sobre la integridad del proceso y pone en cuestión la transparencia de las decisiones tomadas por la entidad. Las revelaciones hechas por W Radio y la alerta de la Procuraduría indican la necesidad de una revisión exhaustiva del proceso y de las certificaciones presentadas por los proponentes.