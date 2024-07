“No vamos a sabotear sus reformas”: nuevo presidente de la Cámara al presidente Petro

Este 20 de julio en Colombia no solo se conmemoró el Día de la Independencia, sino que también se instaló en el Congreso de la República el nuevo periodo legislativo 2024-2025, en el que, entre otras cosas, se eligió a Jaime Raúl Salamanca como nuevo presidente de la Cámara de Representantes y a Efraín Cepeda como presidente del Senado.

Así, el mismo Salamanca pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar detalles de lo que será su Presidencia en la Cámara de Representantes.

El miembro de la Alianza Verde destacó, en relación con el presidente Gustavo Petro, que el jefe de Estado puede esperar de su parte “tranquilidad, no vamos a sabotear sus reformas, pero también debe esperar autonomía, toda vez que se llegue el acuerdo nacional y se decida que tan profundo es el cambio en lo legislativo”.

Destacó que Petro “debe esperar una persona que va a hacer control político. Que va a exigir, que sus ministros den resultados, porque necesitamos que el ´país avance en transformaciones sociales”.

“Colombia necesita un cambio”, destacó.

Carrera por la Presidencia de la Cámara

Salamanca habló sobre cómo llegó a este cargo, y se refirió a su contendiente: Katherine Miranda.

“Honestamente, Katherine Miranda es una mujer muy valiosa para la política de este país y sin lugar a dudas que fueron no solamente unos días muy duros, sino unos meses. Otro trabajo de mucha exigencia, de mucho diálogo, de mucha concertación, que nos permitió finalmente este resultado”, comentó.

MinHacienda, ¿se debe ir?

El nuevo presidente de la Cámara se refirió al escándalo de corrupción en la UNGRD y destacó sobre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que, en su opinión, “debe quedarse”.

Sin embargo, destacó que cree “en la separación de poderes y en tanto la justicia y los órganos encargados de evaluar la veracidad de las declaraciones de los funcionarios implicados no se pronuncie, no me corresponde a mí, menos en mi condición de presidente, caer en la lógica de anticipar juicios políticos”.

