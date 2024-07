En fuertes enfrentamientos terminó operativo de desalojo a comerciantes en Barranquilla

Al menos 30 comerciantes de frutas y verudras, que habían sido reubicados en el Gran Bazar, decidieron retornar a sus antiguos puntos, porque no han tenido ventas / Cortesía

Más de 30 comerciantes informales, que fueron reubicados por el Distrito en la plaza de mercado Gran Bazar, salieron con sus mercancías y se devolvieron a sus antiguos puestos de comercio, en la calle 30 con carrera 43, a donde se encuentran desde el pasado 18 de julio.

Kelly Riveros, hija de la propietaria del local ‘Doña Kelly’, dice que la situación que viven es angustiante, pues siguen, en cuanto a ventas, con saldos en rojos; y que pese a que no están afectando a nadie, el Distrito los desalojó de sus puntos de ventas, operativo que terminó en enfrentamientos entre los vendedores y la Policía, dejando menores de edad en medio de las pelea.

“Aquí estamos vendiendo, no estamos tapando la circulación de los vehículos. Estamos en el andén. Pero fuimos golpeados por la Policía, quienes vinieron a desalojarnos. Mi esposo, que tenía a nuestra hija en sus brazos, fue golpeado. Además, solo se llevaron dos mesas y el polisombra que nos cubría de las altas temperaturas, pero fuimos atacados”, aseguró Riveros, quienes dicen que temían esto por lo que desde el paado 18 de julio pasan día y noche protegiendo sus locales.

Como es el caso de Kelly, hay otras comerciantes que son cabeza de hogar, por los que sus hijos se encuentran con ellas acampando en los locales comerciales informales, para proteger sus negocios y la poca mercancía que han podido rescatar, porque dicen que han perdido, en ocasiones, la inversión que hacen los lunes, miércoles y viernes, cuando es tiempo de surtir.

Los 700 comerciantes reubicados por el Distrito dicen que en las diferentes mesas de trabajo han manifestado su descontento al secretario de Espacio Público, Angelo Cianci, a quien le reclaman porque aún las obras no están terminadas, además, las ventas no han sido las esperadas.

“En la última mesa de trabajo, después de un mes, el señor Angelo Cianci no se presentó, lo esperamos por dos horas y mandó a un delegado, la doctora María Teresa Rubios, quien aseguró que no estaba informada de las peticiones que le habíamos hecho llegar al Secretario de Espacio Público del Distrito”, aseguró Riveros.

La comerciante explicó que lo máximo que han vendido han sido $10 mil, pero que hay días en que solo generan $2 mil, como otros, que es la mayoría del tiempo, pasan con el saldo en blanco.

“En realidad no estamos generando nada, surtimos y debemos que votar la mercancía porque las frutas y verduras se dañan. Nosotros queremos que el Gran Bazar funcione, por eso nos ponemos la camiseta, pero el Distrito no cumple ni en las mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, ¿Ahora nos va satisfacer nuestras necesidades básicas? No creo”, agregó Riveros.

“Le estamos exigiendo que nos den lo mínimo vital, no es solo es recuperar el espacio público. Nos mandaron a una zona roja, nos fuimos y solo nos dieron tres bloques, el resto nos tocó comprarlo a nosotros, para construir los locales. En la primera semana, nos robaron toda la mercancía”, añadió.

Los comerciantes que abandonaron el Gran Bazar advierten que, si no tienen respuesta por la Alcaldía, en los próximos días se tomarán las principales vías de Barranquilla, a donde sacarán sus mercancías para bloquear el paso de vehículos.