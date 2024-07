Pacto Histórico anunció que hay acuerdo para la creación de partido único

Luego del cónclave del Pacto Histórico en Bogotá de este 22 de julio, la bancada emitió un comunicado en el que aseguraron que finalmente hay un acuerdo para impulsar la conformación de un partido único que integre a todas las fuerzas del Pacto Histórico.

Este acuerdo se habría alcanzado tras dos días de seminarios de trabajo, en los que el partido de gobierno ajustó su estrategia y definió la agenda legislativa para los próximos dos años.

“Hay un acuerdo en la bancada del Pacto Histórico de impulsar la constitución de una organización política unitaria, en la que confluyan los partidos y movimientos que hacen parte del Pacto Histórico, y otras agrupaciones que confluyen en la agenda de cambios para el país”, dice el texto.

Además, aseguraron que profundizarán su comunicación y articulación con las organizaciones sociales y con los diferentes territorios, para lo que van a convocar a una serie de audiencias públicas en las regiones.

Por el momento, no hay claridad si en ese acuerdo estarían incluidos los movimientos Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la Alianza Democrática Amplia (ADA) y la Unión Patriótica (UP), pues algunos miembros no han visto con buenos ojos la idea, pues perderían su personaría jurídica. En todo caso, la bancada sí aseguró que hay un acuerdo.

Ahora, en el comunicado oficial emitido tras la reunión, la bancada también manifestó su compromiso con la lucha contra la corrupción, rechazando el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). “Nos comprometemos con el clamor nacional de rechazo a toda forma de corrupción a la vez que instamos a las autoridades judiciales actuar de manera diligente, celeridad y contundencia”, dijeron.

De otro lado, informaron que, para los próximos dos años la prioridad sería sacar la agenda legislativa, el control político, el funcionamiento de la bancada y su relación con el movimiento social. Entre los principales puntos de la agenda están la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, la reactivación económica y las reformas laboral, a la salud, educación, servicios públicos y al código minero.