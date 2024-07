Taxistas de Cúcuta no se unieron al paro nacional

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta los taxistas tomaron la decisión de trabajar normalmente este martes 23 de julio, es decir, no participar en el paro nacional del gremio que se adelantó desde tempranas horas de la mañana en diferentes ciudades del país. ¿La razón? Las peticiones que motivaron a la movilización nacional no los representa, dijo uno de sus voceros.

“Nosotros no apoyamos este paro porque no hay garantías para nosotros de nada” dijo Francisco Tarazona, vicepresidente del Sindicato Único de Taxistas de Cúcuta.

Más información Frustran intento de saqueo a tracto mula que transportaba maíz en Norte de Santander

“Aquí, como se sabe, en la ciudad de Cúcuta estamos abandonados por el gobierno nacional y el gobierno municipal. El objetivo de este paro son las plataformas, una tecnología que se sabe que viene y no se puede echar para atrás. Ahora, lo que pasa es que, con el complot de las empresas, ellos nunca nos han apoyado en nada. Ahora sí porque ven que al volverse en transporte público esas plataformas, ya no se va a necesitar las empresas y nosotros somos los cajeros electrónicos para ellos” argumentó Tarazona.

Dijo además que “miren todo lo que subió la gasolina y ellos no hicieron nada”. Señaló que esta alza de combustible les está dejando perdidas entre los $30.000 y $40.000 diarios, “eso es lo que dejamos de recibir nosotros y a las empresas no les importa eso, a ellos solo les importa que uno lleve el sostenimiento o la mensualidad, de resto no tenemos apoyo en absolutamente nada”.

Argumentó además que el gremio no está teniendo buena demanda, pues los mototaxistas y la piratería los está azotando. “No somos capaces ya de sostener prácticamente el hogar ni nada porque los recursos ya no alcanzan para nada”.

Indicó además que “la ausencia del alcalde es tenaz, nosotros tuvimos una reunión con él, a principio de año y le entregamos un pliego de peticiones, pero esta es la fecha y nos ha ignorado completamente”.