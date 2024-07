Banda ‘La Inmaculada’ se atribuye crimen de empresario inmobiliario de Tuluá

Tuluá

La estructura delincuencial ‘La Inmaculada’ de Tuluá se atribuyó el asesinato del empresario inmobiliario Javier Soto, quien fue atacado por un sicario en las instalaciones de su compañía.

A través de un panfleto, la banda criminal señaló lo siguiente:

“La oficina de Tuluá informa que en la actualidad nos encontramos acabando focos de testaferratos de personas que se dedican a manejan dineros de dudosa procedencia, como inmobiliarias y constructoras. A estas empresas que se quieren pasar por legales les hacemos una advertencia, dejando claro que nosotros como organización, tenemos el control”.

Durante el ataque sicarial, resultó herida Diana Rojas, excandidata al Concejo de Tuluá. No obstante, la banda aclaró que el objetivo no era ella y enfatizó en que los concejales y funcionarios públicos no están en la mira de sus acciones criminales.

La banda también se atribuyó otros hechos violentos recientes en el municipio, argumentando que se deben a robos y suplantaciones realizadas en su nombre que afectan a establecimientos comerciales, sobre los cuales afirman no tener responsabilidad.