Gobierno perdió el control de la Comisión Quinta del Senado y es presidente un conservador

El triunfo de Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, como presidente de la Comisión Quinta del Senado, es también la primera derrota del Gobierno en la legislatura que inició. En ese recinto se incumplieron los acuerdos que le daban la presidencia al Pacto Histórico y las mayorías se las quedó Pineda.

El Gobierno estaba impulsando a la senadora Esmeralda Hernández, defensora de los derechos de los animales y autora de la sancionada ley que prohíbe las corridas de toros en el país. No obstante, no consiguió los votos y, según lo aseguró ese sector, fue porque no obtuvo el respaldo de la también senadora animalista, Andrea Padilla, miembro de esa Comisión.

Hernández perdió con 5 votos frente a 9 de Pineda. Y, según señalaron, los votos que a última hora no consiguió fueron los de Padilla, Jaime Durán (Liberal) y Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador). Según el senador Inti Asprilla, Padilla volteó las mayorías cuando cambió su apoyo, porque “internamente se dijo que ‘la bancada alternativa’ ya no tenía los votos”.

“Se armó un bloque por parte de los partidos Conservador, la U, Liberal, Centro Democrático y el voto de la senadora, que permitió que ellos tuvieran una mayoría”, dijo Asprilla, quien también dijo que Padilla cometió un error, pues siendo una senadora animalista, le dio el voto a un conservador que ha sido defensor del gremio ganadero.

Esa comisión es clave pues por allí entraría eventualmente una reforma al código minero y otras leyes ambientales promovidas por el Gobierno.

Padilla negó a W Radio que ella hubiese sido la responsable de que Hernández perdiera la Presidencia, pues Pineda ganó con tres votos más que su contendora. Incluso con su voto, Hernández hubiese perdido, según dijo. Lo cierto es que esta es la primera derrota para el Gobierno, que perdió el control de la Comisión Quinta del Senado.