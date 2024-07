“Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar”: Olmedo López

A menos de 24 horas de realizarse la audiencia de imputación de cargos en su contra, reapareció en un video de 57 segundos el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, para reconocer que tiene miedo porque sabe que lo quieren asesinar. “Hoy quiero contarle al país que tengo miedo”, dijo.

López, quien es uno de los tres protagonistas del saqueo a la entidad, les pidió a las autoridades y, específicamente a la Fiscalía, que garantice su seguridad y la de su familia.

“Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación; más de 300 folios he entregado en la Fiscalía; hoy doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento”, dijo.

Olmedo López, quien se mostró afectado en el video que difundió, pidió protección y garantías de seguridad.

“Le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia que me brinden garantías, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad (…)”, concluyó.

Los delitos por los que serán procesados Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López, conocido como ‘El pastuso’, son: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

La audiencia de imputación de cargos se hará este jueves 25 de julio a partir de las 9:00 de la mañana en el Complejo Judicial de Paloquemao.