Hacer mi sueño realidad: expectativa de Valeria Arboleda, boxeadora bogotana, en JJ. OO.

Valeria Arboleda, boxeadora bogotana, hablo en La W sobre sus expectativas y preparación que tiene para su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la cual recalcó el objetivo de ingresar al podio demostrando su talento y esfuerzo durante su carrera para representar al país en la competición olímpica.

Arboleda practica boxeo profesional desde sus 14 años de edad, desde entonces ha ganado títulos nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan la medalla de oro Suramericana Sub-14 en Chile, siendo múltiple campeona nacional y medalla de plata en los juegos Panamericanos en Santiago 2023.

Dichos títulos llevaron a Valeria Arboleda a destacarse dentro de su ámbito deportivo y clasificarse a los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Arboleda le comento a La W cómo fue recibida en París desde la llegada de los deportistas hace un mes a la ciudad, en donde competirá contra los mejores deportistas de talla mundial. “Francia me recibió muy bien, ya ahora es hacerle frente a la competencia, pero muy bien”.

La deportista, además, elogio a la campeona en boxeo Ingrid Valencia, a la cuál le otorga el papel de respaldar al país en el deporte. “Muchas veces cuando uno se siente nervioso o necesita un consejo ella está ahí para apoyarnos. Muy contenta de compartir estas experiencias con ella, es alguien que ha ganado tres juegos olímpicos, uno se siente respaldado”.

La boxeadora priorizó el objetivo que tiene de llegar al podio de París con el fin de darle el titulo a Colombia, ser la nueva medallista Olímpica y hacer su “sueño” una realidad.

“En el podio de París muy poca gente me conoce ya que es un proceso relativamente nuevo, pero vengo desde los 14 años dándole a esto, y para muchos es una sorpresa, pero para mí, mi familia, mis entrenadores y toda la gente que me ha apoya, pues no lo es. Mi visualización es poderle dar la medalla a Colombia y si no es en estos juegos Olímpicos, yo creo que todavía me quedan muchos Juegos Olímpicos y hacer el sueño realidad”, contó.

Este 26 de julio se realizará la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.