MinIgualdad objeta proyecto que buscaba otorgar beneficios a mujeres embarazadas ¿Por qué?

En las últimas horas, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, comunicó al Senado de la República la decisión de objetar el proyecto “por medio del cual se reconoce y garantiza la entrega del kit ‘mamá, cuentas conmigo’ a las mujeres embarazadas y se dictan otras disposiciones - Ley ‘mamá cuentas conmigo’”.

Dentro de las justificaciones de las objeciones piden cambiar el término mujeres embarazadas a personas gestantes.

“Se insiste que el proyecto solo hace referencia a ‘mujeres’ gestantes y no a ‘personas’ gestantes, lo que excluye el genuino enfoque de género dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional reciente, porque descarta a personas gestantes como por ejemplo los hombres trans o personas no binarias. Por ello, se configura una omisión legislativa relativa que además vulnera el principio constitucional de igualdad (artículo 13 de la Constitución)”, dice el texto.

De igual forma, aseguran que algunos de los requisitos para poder acceder al kit van en contravía de lo estipulado en la Constitución, ya que, por ejemplo, muchas madres no pueden cumplir con los controles prenatales debido a su condición económica.

“Por ello, establecerlo como condición a las titulares del derecho desconoce que de plano estos controles son garantías ya instauradas. Además, con ello se desconoce también que, primero, las personas gestantes pueden estar excluidas de la cobertura del servicio de salud prenatal por razones de vulnerabilidad o geográficas, frente a lo cual es desproporcionado no otorgarles el kit si es que no lograron acceder a los controles prenatales. Y segundo, fijar este requerimiento podría desconocer la autonomía de las personas gestantes que por distintas razones pueden optar por alternativas de cuidado prenatal distintas, como las de su cultura o sus creencias, o incluso por menos de cuatro (4) controles prenatales. Por ello, lo que corresponde al Estado es garantizar suficiente y eficazmente la garantía de los controles, pero no volverlo obligatorio para ser titular de un beneficio”, agregan en el texto.

Así las cosas, el proyecto es declarado como inconstitucional, ya que no se pueden cumplir con todos los requisitos para lograr los beneficios de los kits