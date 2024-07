VIDEO: Así fue el emotivo show de Céline Dion en los Juegos Olímpicos París 2024

París 2024 cerró este viernes 26 de julio por todo lo alto con una ceremonia que rompió estándares, siendo la primera de unos Juegos Olímpicos realizada fuera de un estadio, invitando al mundo a recorrer la capital francesa a través del río Sena, acompañando a las embarcaciones que transportaron a más de 8.000 atletas olímpicos.

El espectáculo, cuyos detalles lograron mantenerse mayoritariamente en secreto, tuvo una duración de poco más de cuatro horas.

Fue entonces cuando el barco con la primera delegación olímpica, que en cumplimiento de la tradición fue la griega por ser la nación donde nació el olimpismo, se convcirtió en la primera en zarpar desde el puente de Austerlitz, allí se logró ver a la delegación colombiana luciendo sombreros ‘vueltiaos’ y banderas de Colombia, resaltando su asistencia en las justas deportivas.

Celine Dión, la revelación en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Si bien, Lady Gaga fue la artista encargada de abrir la inauguración de los Juegos Olímpicos, destacando con su versión de ‘Mon truc en plumes’ de Zizi Jeanmaire, y Aya Nakamura remató con su interpretación del éxito global ‘Djadja’, quien marcó la escotada final fue la mítica Céline Dión.

Ausente de los escenarios desde 2020 por su enfermedad, Dion pisó nuevamente una tarima en el cierre de la apertura de este evento internacional, interpretando el conocido ‘Himno al Amor’, de Edith Piaf, desde el primer piso de la Torre Eiffel que se encontraba iluminada por el globo olímpico.

Es importante destacar que la artista ya había participado de una inauguración de Juegos Olímpicos, en Atlanta 1996.

Reviva el show de Celine Dión en los Juegos Olímpicos 2024

FUERA DE ESTE MUNDO 👽🇫🇷



El pebetero olímpico se ¡ELEVA! con la voz magnífica de Céline Dion de fondo. Algo que no se repetirá jamás#ParísEsTuyo #Paris2024 #CeremoniaDeApertura pic.twitter.com/vhPVelDsGu — Claro Sports (@ClaroSports) July 26, 2024

Atlanta 1996 Paris 2024

🤝

Céline Dion — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

El documental “Je suis: Céline Dion”

Antes del inicio de estas justas deportivas, mucho se llegó a rumorear sobre quienes serían los artistas que participarían, siendo Céline Dion una de las más mencionadas, sin embargo, pese a haber sido vista los días previos en París, pocos eran los que creían que verían a la famosa nuevamente en un show.

Esto después del lanzamiento del reciente documental “Je suis: Céline Dion”, donde expone con sinceridad su condición, sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido al Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una rara patología sin cura que la obligó a abandonar su carrera.

No obstante, allí apareció, demostrando que el talento y su poderío vocal continúan intactos, como cuando sacudió al mundo entero con “My heart will go on”, en la banda sonora de la superproducción ‘Titanic’ de James Cameron.