Empezó la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este 25 de julio, Colombia empezó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en las disciplinas de tiro con arco y fútbol femenino, estos dos deportes junto a rugby y balonmano empiezan dos días antes de la ceremonia de inauguración.

Los colombianos que participarán este 25 de julio son: la Selección Femenina de Fútbol que enfrentará a Francia en la fase de grupos y la ronda clasificatoria individual, y por equipos en tiro con arco, con la presencia de Jorge Enríquez, Santiago Arcila, Andrés Hernández y Ana María Rendon.

A propósito de esto, Ana María Rendón pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su participación en la ronda clasificatoria y qué impresiones le quedan en la primera fase de tiro con arco.

“Sí me costó un poquito controlarme hoy en la parte física, pero he realizado un trabajo mental que me permite corregir esos errores lo más rápido posible. No es el puntaje que esperaba, pero estaba como en el promedio que he venido haciendo”, comentó.

La antioqueña terminó en el puesto 36 de la clasificación y se enfrentará a Lei Chien-Ying de China Taipéi el próximo 1 de agosto a las 2:30 de la mañana, hora Colombia.

Adicionalmente, los colombianos Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Andrés Hernández comenzarán su participación a las 7:30 de la mañana en la fase de clasificación de tico con arco en la prueba por equipos masculino.

Mientras que la Selección Colombia Femenina de Fútbol realizará su debut ante Francia a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.