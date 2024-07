Nadal: “cuando terminen los Juegos Olímpicos tomaré las decisiones que tenga que tomar”

Rafael Nadal reconoció que la derrota encajada ante el serbio Novak Djokovic fue “dura de aceptar por la forma” y rechazó hablar de decisiones definitivas sobre su carrera que se empezará a plantear, en cualquier caso, después de los Juegos de París.

“Cuando termine de aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar en base, lo primero, a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tenga. Aunque para muchos tenga poco sentido, yo llevo muchos años sufriendo, me he operado de una cadera, he estado mucho tiempo de recuperación. Me voy sintiendo mejor físicamente; evidentemente, si siento que no soy competitivo y no tengo capacidad de ser competitivo, pues voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito. La verdad que he jugado poquitos torneos desde que me he operado la cadera; una operación de cadera, importante, no es fácil de recuperar porque llevo un poquito más de un año desde la operación”, explicó Nadal.

“Intento hacer lo que puedo para disfrutar y para darme la opción de ser competitivo. Si después de aquí no tengo más ganas de jugar, pues lo comunicaré y ya está, pero déjenme un poquito en el día a día y elegir”, añadió el ganador de veintidós grand Slam.

“Las resoluciones que tenga que tomar o aprender de esto y las decisiones que tenga que tomar lo haré después de aquí. Yo estoy en competición, me queda el dobles y bueno, no es momento de venirse abajo”, dijo Rafael Nadal, ganador catorce veces en Rolang Garros.

Nadal lamentó que cada día le pregunten por la retirada y no poder, por ello, centrarse en la competición y en progresar. “No puedo estar pensando todo el día en la retirada o eso. Pero vengo aquí, me preguntan cada día lo mismo y al final saben lo que pasa, que es muy difícil recuperar un nivel óptimo si estoy cada día pensando, si me retiro o si no me retiro; con lo cual yo intento vivir mi día a día”.

“Vengo de dos años muy difíciles, con muchos problemas físicos. No he sido capaz de tener una continuidad y me he dado un tiempo extra para ver si era capaz de recuperar muchas cosas; pero es que este tiempo extra que me que me estaba dando no lo puedo vivir cada día pensando si es el último o no es el último, porque si no es imposible; estás con una mosca detrás de la oreja que no te deja desarrollar lo que tengas que desarrollar para darte la opción real; Con lo cual también se me hace difícil a veces olvidarme de eso, porque cada día que vengo tengo que responder a esta pregunta”, añadió.

Sobre la derrota ante Djokovic que le deja fuera del cuadro individual de los Juegos Olímpicos, Nadal asumió la superioridad del serbio en estos momentos.

“Ha sido un jugador mucho mejor que el otro y hay que aceptarlo. Durante una hora ha sido duro de digerir todo lo que estaba pasando, aunque lo he hecho”, dijo. “He intentado estar con la actitud y con la mentalidad adecuada para aceptarlo; sabía que había una posibilidad de que de que fuera así y lo he hecho, ¿no?. Pero no he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para crearle problemas. Él tampoco me ha regalado prácticamente nada. Ha estado inspirado durante mucho rato y yo no he tenido la calidad de bola continuada como para crearle problemas”, asumió.

“No es la situación de hace 15 años y no vas a crear problemas a uno de los mejores jugadores de la historia así, ¿no?. A partir de ahí el análisis es uno que no ha estado a buen nivel y el otro sí”, dijo Nadal que lamentó que la reacción que tuvo en el segundo set “no fuera completa”.

“La reacción no ha sido completa. He conseguido recuperar hasta el punto de darme una opción y tener una opción en ese juegos para ponerme 5-4 arriba, pero tampoco ha sido capaz de convertirla; creo que a estas alturas hace poco para saber que hay situaciones y situaciones. Y sé cuando uno no es capaz de dar el nivel que necesita. Yo no soy capaz. Y a estos altos niveles, pues pequeñas diferencias hacen que haya mucha diferencia en el en el cómputo global del juego”, explicó el tenista balear que calificó la derrota como dura.

“Ha sido una derrota dura de aceptar por la forma. Pero bueno, también, por otro lado, por la forma es fácil de aceptar. No estaba al nivel. A partir de ahí, pues tener la mentalidad adecuada y en eso no voy a fallar, seguro para el mas. El muslo está bien no tiene ningún problema de físico. Era muy pequeñita y tampoco es un músculo tan directo. O sea que bueno, me he permitido jugar y no, no ha sido un problema de eso en ningún caso. Estoy con la ilusión de jugar el doble mañana y hacerlo bien”, indicó Nadal.