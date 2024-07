Alerta por panfletos extorsivos a colegios en Atlántico: autoridades indagan las misivas

Barranquilla

WRadio conoció los panfletos extorsivos que han llegado a varios colegios públicos y privados del municipio de Malambo en el Atlántico y en los que presuntos grupos criminales estarían solicitando hasta $40 millones de pesos a cambio de no atentar contra los directivos de las instituciones.

En una carta conocida por este medio, el director administrativo del Colegio Santa Rosa de Lima, Jairo Araujo, manifestó haber recibido múltiples amenazas en su contra y su grupo familiar, así como haber sido víctima de seguimientos.

“He recibido “Panfletos” de un grupo de extorsionistas, que se autodenominan: “Los Lacayos”, me exigen cuarenta millones de pesos ($40.000.000.00) con la amenaza que si no pago esa cifra van a “asesinar” a mis hijos y a la Seño Mildred, esos panfletos fueron llevados al Gaula en su momento, nunca contesté a esas amenazas; el asedio por teléfono ha sido continuo, yo no he contestado esas llamadas de números desconocidos”, explicó.

Por la situación, la mañana de este martes 30 de julio se mantuvo una reunión entre la Secretaría de Educación del municipio y la Secretaría de Gobierno para determinar la veracidad de las amenazas que han llegado a los centros educativos.

En conversación con WRadio, Luis Riquett, secretario de Educación de Malambo señaló que las situaciones de extorsión incluso han provocado una alta cifra de deserción.

Se espera que este miércoles se realice una reunión con la Fuerza Pública ante las alertas que han generado pánico en la población.