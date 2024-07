Este tipo de momentos los disfrutamos a tope: Carlos Alcaraz sobre jugar con Rafael Nadal

Este martes 30 de julio Carlos Alcaraz y Rafael Nadal se verán las caras con Griekspoor y Koolhof, de Países Bajos, en la segunda fase de dobles masculinos en tenis por los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así, el mismo Carlos Alcaraz pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre este juego en parejas.

Le puede interesar Calendario de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos para este 30 de julio

“No estamos acostumbrados, en dobles es coger un poco de ritmo, soltura, de saber posicionarte, de tirar”, dijo el español en su primera intervención.

Añadió: “me encanta jugar dobles, no me puedo quejar de cómo me va en individual, pero al final este tipo de momentos los disfrutamos a tope, y la verdad que estoy muy contento de seguir avanzando y cogiendo ritmo en esta modalidad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: