Casa Blanca afirmó que no ha podido confirmar muerte del líder político de Hamás en Irán

La Casa Blanca afirmó este miércoles 31 de julio que todavía no ha podido confirmar el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, ocurrido en Teherán y que las autoridades iraníes atribuyen a Israel.

“No estoy en condiciones de confirmar los informes que llegan desde Teherán. He visto el comunicado que publicó Hamás. No puedo confirmarlo ni verificarlo. No tenemos ninguna confirmación independiente”, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no confirmó este miércoles 31 de julio la responsabilidad de su país en el asesinato de Haniyeh, pero sí reivindicó el bombardeo del martes en Beirut que acabó con la vida de Fuad Shukr, jefe militar del grupo Hizbulá.

Kirby declaró que todavía es “temprano” para conocer el impacto que estos sucesos tendrán en las negociaciones que impulsan Estados Unidos, Catar y Egipto para que Israel y Hamás cierren un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza.

“Siempre ha sido un proceso complicado. ¿Cuántas veces hemos hablado de ello en los últimos meses e incluso en las últimas semanas? Creo que es demasiado pronto para saber qué podría significar cualquiera de estos eventos reportados para el acuerdo de alto el fuego”, expresó el portavoz.

Kirby aseguró que Estados Unidos no “dejará de trabajar” para conseguir ese acuerdo y también para evitar que haya una “escalada” del conflicto en Oriente Medio.

Netanyahu dijo este miércoles que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentarse a “cualquier escenario”, en medio de una creciente tensión con las milicias proiraníes en Oriente Medio.

Según medios iraníes, un misil Spike de corto alcance de fabricación israelí fue lanzado -posiblemente desde territorio iraní- hacia el dormitorio de Haniyeh, cuyo asesinato fue posible luego de que uno de sus guardaespaldas filtrara información crítica.