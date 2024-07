Esposa de opositor Freddy Superlano desconoce su ubicación tras 30 horas de detenido

Freddy Superlano. (Photo by FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images) / FEDERICO PARRA

La esposa del opositor venezolano Freddy Superlano, Aurora Silva, aseguró a EFE este miércoles 31 de julio que desconoce el paradero del antichavista, así como de su asistente Renso Salinas y el chofer Rafael García, luego de que fueran detenidos por “funcionarios encapuchados” el martes, según denunció el partido Vente Venezuela (VV), a través de X.

“Desde esta mañana, he estado recorriendo todos los centros de detención (en Caracas) buscando información y exigiendo una fe de vida de mi esposo, Freddy Superlano, de su asistente y sobrino, Renso Salinas, y de la persona que era conductor en ese momento, Rafael García, que no es ningún dirigente político”, explicó.

Silva dijo que acudió a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde le indicaron que Superlano, Salinas y García no se encontraban allí.

“Me fui al DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y allí estuve una hora, me hicieron esperar una hora afuera y no me dieron respuesta (...) esperé más de una hora y nada, no me dieron ningún tipo de información”, añadió.

El partido Voluntad Popular, del cual Superlano es coordinador político, señaló en X que han pasado 30 horas desde la detención del exdiputado, en los cuales desconocen su estado de salud, por lo que exigieron “acceso de inmediato para corroborar su integridad física”.

“A la comunidad internacional le pedimos que estén atentos a lo que pueda ocurrirle a Freddy, a Renso y a Rafael, y que presionen para que sean liberados”, sostuvo la formación.

El martes, un grupo de personas señaladas como “funcionarios encapuchados” detuvieron a Superlano, así como al asistente y el chófer, según denunció Vente Venezuela, que compartió un video en el que se ve cómo se lo llevan en un vehículo.

Voluntad Popular aseguró que Superlano fue “secuestrado”, al tiempo que alertó a la comunidad internacional sobre “la escalada represiva de la dictadura de (el presidente) Nicolás Maduro contra los activistas de la causa democrática”, tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador al presidente chavista, un resultado ampliamente cuestionado.

Por el momento, se desconocen las razones por las que el opositor fue detenido.