Me voy con el corazón contento: triatleta Carolina Velásquez se despide de los JJ. OO.

Este 31 de julio, Carolina Velásquez, triatleta colombiana, abrió la agenda de los colombianos para este miércoles y tras quedar de 37 con un tiempo de 2:02:13 en triatlón femenino de los Juegos Olímpicos 2024, le dijo adiós a la competencia.

Así, por los micrófonos de La W, la misma Carolina Velásquez habló y dio sus sensaciones tras el evento.

“Fue una carrera bastante fuerte, aquí están las mejores triatletas del mundo, el río tuvo mucha corriente de regreso, ahí costó bastante y en varias boyas fue difícil ubicarme”, dijo Velásquez sobre la competencia.

La triatleta tuvo una caída en la bicicleta y, según comentó, allí se le “dañaron los cambios”, lo que le complicó el desempeño.

Aunque no ganó, la deportista colombiana se fue con la frente en alto: “me voy con muchos aprendizajes, con una emoción y satisfacción enorme, hace mucho tiempo mi país no estaba en las olimpiadas, es un orgullo para mí representarlos”.

“Es una de las experiencias más bonitas, me voy con el corazón contento”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación: