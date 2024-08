Benedetti aún no llega a Colombia para declarar por presunta agresión a su pareja

Fuentes le confirmaron a W Radio que, pese a la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, aún no ha aterrizado en Colombia para rendir descargos en el caso de presunto maltrato contra su pareja.

Benedetti debe regresar al país y someterse al proceso disciplinario abierto por la Cancillería, de lo contrario se podría abrir un nuevo caso y declararlo insubsistente.

También, W Radio pudo conocer que la Cancillería está brindando todo el respaldo a la pareja del embajador Benedetti para se realice el debido proceso y si es necesario también una reubicación.

Por su parte, Benedetti se pronunció a través de su cuenta de X.

“A día de hoy, a esta hora, no he recibido ninguna notificación, ni verbal, ni escrita, ni por ningún canal oficial, para que me presente en Bogotá. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara y responder ante cualquier autoridad que lo requiera. Me parece un buen escenario para responder por todo lo que se ha dicho y demostrar mi inocencia. Como decía un viejo amigo mío, hay que defenderse siempre de los amigos y no de los enemigos”, dijo.