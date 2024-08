Funcionarios públicos en Norte de Santander están como deudores morosos con IFINORTE

Cúcuta

“El número de funcionarios público que se encuentran como deudores morosos con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander, Ifinorte, ha reducido significativamente” reseñó su gerente Arnulfo Sánchez Dueñas, quien aclaró que aún cerca de 50 funcionarios están en mora con sus créditos.

“Ya a todos los morosos los hemos detectado, hemos conversado con ellos, se ha hecho necesario hacer unos replanteamientos de los créditos, mejoramiento de las garantías y estamos en eso. Todo ha servido para que nosotros como Ifinorte lográramos recoger más de siete mil millones de pesos, precisamente de toda esa cartera morosa que teníamos, estamos hablando de un avance del 27% y nos queda simplemente estos números que no son tan grandes en comparación como era antes” dijo Sánchez Dueñas.

Indicó además que “hoy podemos decir con todo orgullo que estamos en el 9.6% nada más de esa cartera morosa que la teníamos altísima, casi en el 30%, lo que nos va a permitir también mejorar nuestra calificación a nivel de Superintendencia Financiera. Así que, si bien es cierto que existen esas personas sin el cumplimiento de esas obligaciones por A o por B, también podemos decir que ya las hemos ubicado en su gran mayoría y que estamos haciendo todos los acuerdos para lograr que salgan de esa lista de morosos”.

¿A cuánto asciende la cartera de morosidad en Ifinorte?

“Esos son créditos de libranzas, son créditos pequeños, podríamos decir que debe estar alrededor de los 800 millones de pesos” dijo el gerente general del instituto, quien resaltó además que “hemos convencido a muchos de esos, diciéndoles que esos dineros son del estado, que deben regresar al estado, porque no se les puede ver simplemente como el incumplimiento de esos intereses moratorios, sino que también por un peculado por apropiación, porque recibieron un dinero del estado y no lo han regresado y a quienes recibieron más de 20 o 30 millones de pesos les estamos diciendo que eso es un enriquecimiento ilícito, entonces esa ha sido una forma de convencerlos para que se pongan al día, si bien, no pagando la totalidad de la deuda, sí reestructurándola, pagando un porcentaje aproximado del 40% y acordándose nuevas opciones para el pago restante”.