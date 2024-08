Anthony Zambrano se retira de Juegos Olímpicos París 2024 por lesión: no correrá repechaje

Este domingo 4 de agosto, en los Juegos Olímpicos de París 2024, el atleta colombiano Anthony Zambrano, quien fue medalla de plata en Tokio 2020, obtuvo una última oportunidad de clasificar a la siguiente fase en la disciplina de 400 metros planos.

Zambrano terminó en el séptimo lugar en su heat con un tiempo de 45.49 y no clasificó de manera directa a las semifinales.

Sin embargo, por cuenta de una lesión en su tobillo izquierdo, Zambrano ya no podrá disputar el repechaje por un cupo a los mejores 24 de la categoría el próximo 5 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram, el atleta de 26 años se pronunció con respecto a este episodio y agradeció por la oportunidad de volver a participar en unos Juegos Olímpicos por tercera ocasión y aseguró que está “en deuda conmigo mismo y con mi país y mi departamento”.

Sin embargo, aseguró que este no es el fin de su carrera deportiva: “Hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda”.

“De verdad (estoy) agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo, pero así es el deporte de alto rendimiento cuando estamos en forma. Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamados y edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento”, escribió el atleta.

Su mensaje concluyó agradeciendo una vez más por la oportunidad y asegurando que, por este año, se retira de las pistas: “El otro año volvemos con toda”, aseguró.