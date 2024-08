El conmovedor relato del hermano de Ángel Barajas: con dos trabajos los ayudó a ir a París

Ángel Barajas, gimnasta cucuteño de 17 años, hizo historia en el deporte colombiano tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo esta la primera presea para nuestro país en las Olimpiadas.

En ese sentido, y tras la hazaña, W Radio se contactó con diferentes familiares de Barajas, siendo uno de estos su hermano mayor, Jeisson Barajas, quien en los micrófonos de este medio dejó el conmovedor relato de cómo, con dos trabajos, ayudó a que su hermano cumpliera el sueño participar en unas justas olímpicas.

“El día a día de Ángel es siempre compleja porque todo el tiempo se la pasa entrenando, desde la mañana, luego llega en la tardecita y a dormir, en la noche tiene que estar acostado. La rutina de él es súper complicada porque se la pasa siempre entrenando”, dijo el hermano de Barajas en una de sus primeras intervenciones.

Sobre la familia del atleta, mencionó que su madre siempre está pendiente de él: “mi madre es ama de casa, siempre está llevando a Ángel a los entrenamientos apoyándolo en todo. Mi padre se encuentra en Cali, casi no tenemos contacto con él”, narró.

A raíz de esa explicación, surgió la duda de cómo se maneja económicamente la familia de Ángel Barajas, a lo que su hermano destacó que es él quien vela por esa parte en su familia: tiene dos trabajos.

“Gracias a Dios yo tengo dos trabajos, ahí ayudo a mi casa. Ángel también con lo que le he ayudado para la alimentación de él, para todos nosotros (...) ahí nos ayudamos; entre él y yo somos los que ayudamos en la casa”, contó.

Sobre estos trabajos contó que es “ asesor comercial y en otro trabajo soy cajero. Todo el día me la paso trabajando, el único día de descanso es el domingo ”, destacando al tiempo que su hermano (Ángel) no trabaja, pues “el trabajo de él es el entrenamiento. La gimnasia es su vida, lo que le gusta hacer”.

En ese mismo sentido, no ocultó el orgullo que le da poder ayudar a su familia. “Ahorita que tengo dos trabajos gracias a Dios ayudo aquí a mi casa y gracias a Dios he podido ayudarlos. Me gusta, me gusta ayudarlos porque mi mamá siempre ha estado con nosotros desde pequeños y pues darle todo lo que ella se merece, porque ella siempre ha estado ahí para nosotros”.

El momento de decir: ‘voy a los Olímpicos’

Jeisson Barajas también narró cómo fue ese proceso para que su hermano Ángel pudiera presentarse en París a los Juegos Olímpicos 2024.

Comentó que él quería que su madre lo acompañara, pues “era su sueño”. De esta forma, narró que pudieron “reunir los recursos gracias al alcalde que nos ayudó, al gobernador William Villamizar. Ahí pudimos reunir entre todos para que mi mamá estuviera acompañándolo a él y cumpliendo el sueño que él tanto quería, que mi mamá lo acompañara a los Olímpicos”.

Así mismo, destacó que la Federación Colombiana de Gimnasia no los ayudó. “Pues no, la verdad, no. Los que nos ayudaron fueron el alcalde Jorge Acevedo y William Villamizar, ellos estuvieron ahí apoyándonos siempre”, dijo.

“Sí ha sido complicado con el tema del gimnasio el Entreno, pues ha estado a veces mal. Entonces mi mamá con todas las madres del gimnasio les toca hacer rifas para recoger recursos, para poder ayudar en el gimnasio”, dijo el hermano de Barajas sobre las instalaciones.

Por otro lado, explicó que espera que esta medalla signifique un cambio para ese deporte en el país y, sobre todo, para Ángel Barajas.

“Esperemos que después de esto que ha conseguido Ángel, que ha sido algo histórico, lo puedan apoyar y lo puedan patrocinar para que así se prepare de una mejor manera en otro país para que esté más preparado para los próximos Olímpicos”, añadió.

Escuche la entrevista completa a continuación: