“Se vio el respaldo de Dios”: mamá de Ángel Barajas tras ganar medalla de plata en JJ. OO.

Angélica Vivas, madre de Ángel Barajas, pasó por los micrófonos de La W, para hablar sobre el triunfo de su hijo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según relató Vivas, “estoy muy contenta y agradecida con todos los que han estado pendiente de Ángel, de su competencia. De verdad muy contenta y feliz por esa medalla”.

Asimismo, indicó que durante la competencia “se vio el respaldo de Dios”.

Por otra parte, señaló que su manera de cuidarlo es acostarlo temprano, “Ángel a las 8 de la noche ya debe estar durmiendo. Los únicos días en los que yo lo dejo acostarse más tarde son los sábados, siempre y cuando no tenga entrenamiento los domingos, él no me pelea a mí por eso”.

Por último, comentó que veía venir el triunfo de su hijo. “Lo sabía porque Dios nos había hecho esa promesa y ya nosotros sabíamos que Ángel iba a estar en el podio”.

