“Estamos ante una situación estancada”: Carlos Lizarralde sobre elecciones en Venezuela

Carlos Lizarralde, escritor, emprendedor y académico, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la tensa situación que se vive en Venezuela tras los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro y las denuncias de presunto fraude electoral.

Inicialmente, Lizarralde comentó que “sin salida es una perfecta forma de describirlo porque estamos ante una situación estancada, el gobierno, Maduro y el chavismo controlan el poder militar, quienes parecen estar muy unificados”.

Añadiendo que “María Corina Machado se ha convertido en una líder con una trascendencia nacional no vista en los últimos 25 años, no ha habido un líder que logre trascender como lo ha hecho María Corina, ganó sus elecciones, pero ella no tiene el control militar del país y ahí está el problema, ahí se va a definir lo que pase en los próximos años”.

En esa misma línea, destacó que “las elecciones no tienen mucho que ver, el gobierno ha demostrado que esto no es algo importante para ellos, lo importante aquí es quién tiene el poder, las armas, el dinero, la estructura gubernamental política y quién no la tiene, pero la realidad hoy en día, en términos realistas, es que esto no es un tema electoral, es un tema militar”.

Por otra parte, el escritor mencionó que “aunque llegara la oposición al gobierno, ya hemos visto que el Ejército y la Guardia Nacional están detrás de Maduro y del Chavismo, aunque le entreguen a un nuevo gobierno, no tendrían ni al Ejército ni a la Guardia Nacional, unas estructuras paramilitares pro-gobierno son una verdadera amenaza”.

En cuanto al apoyo internacional a Edmundo González y la posibilidad de reconocerlo como presidente interino, el escrito aseguró que “después del fracaso de toda la aventura de Guaidó, lo último que quiere Estados Unidos, o cualquier otro gobierno, es crear esta idea de un presidente que está, pero no está, no es una forma de pelear políticamente por la calle”.

Para finalizar, Lizarralde destacó que el apoyo a la oposición es destacable.

Escuche la entrevista completa a continuación: