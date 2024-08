Esto pasa si deja la puerta del microondas abierta: ¿consume más energía? Le contamos

Para muchos ciudadanos resulta indispensable conocer cuánto gasto energético tienen algunos electrodomésticos de uso frecuente porque su consumo será determinante para la tarifa de luz que llega mensualmente. Asimismo, varios optan por implementar en su rutina diaria distintos trucos que serían eficientes al momento de ahorrar; por ejemplo, desenchufar los aparatos electrónicos para que no sigan utilizando electricidad.

Sin embargo, eso no sería todo porque también algunas personas se fijan en el etiquetado del electrodoméstico, es decir, si está en la categoría A, B, C, D, E, F o G, dependiendo de qué tan lejos esté de la primera mencionada, su consumo será mayor. Actualmente, Colombia tiene esta implementación por la sanción de la Ley 1715 de 2014, de acuerdo con lo mencionado por el Ministerio de Minas y Energía.

¿Qué pasa si dejo la puerta del microondas abierta?

El microondas es uno de los electrodomésticos principales usados en la cocina, sirviendo de utilidad para calentar los alimentos de forma rápida y sencilla con solo oprimir un botón.

Es importante destacar que los microondas no funcionan con la puerta abierta, pues resulta riesgoso para la salud de las personas, expertos recomiendan no intentar ponerlo en funcionamiento haciendo alguna maniobra para que la puerta no esté cerrada, pues esto puede acabar en una dañina exposición a la energía del aparato.

No obstante, la puerta si puede dejarse abierta cuando está apagado, y de esta manera seguirá consumiendo energía. Dejar este electrodoméstico con la puerta abierta puede hacerlo llegar al consumo de 25 vatios por hora, mientras que, si está cerrada, el consumo será de 4 vatios por hora.

La recomendación es a siempre mantener el microondas cerrado, ya que esto puede ayudar a reducir su carga y a que pueda exponerse a la energía que emana, ayudando a la reducción de gastos de luz a su bolsillo.

Tips para ahorrar energía

Además de ayudar al bolsillo, ahorrar energía también sirve para contribuir positivamente al planeta y mitigar, en parte, el cambio climático que enfrentamos actualmente; por lo tanto, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) da 9 consejos para disminuir el gasto de este recurso en los hogares: