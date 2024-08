Al Oído: Ni Bukeles ni Mileis: si oposición no deja el afán de copia, prolongará a Petro

Si la oposición no se une, este barco se hunde. El país exige mucha seriedad por parte de líderes políticos. La mediocre oposición de muchos también deja el panorama en incertidumbre.

Esa idiosincrasia de siempre creer que hay que parecerse a X o Y , copiar exactamente lo que en otra elección de otro país funcionó sin entender que no hay dos sociedades iguales y que discúlpenme, pero Colombia es un país con dinámicas distintas.

Si bien las encuestas nos hablan de la imagen positiva del presidente Gustavo Petro en un 38% que en general lo que reafirma es que mantiene su nicho, pese a tantas cosas que se han evidenciado.

Lo increíble, es la oposición que le ha tocado al presidente Petro un líder que toda su vida fue contrario a los gobiernos, que parecía tener todas las respuestas y hoy al verlo frente al volante parece que quedó fue repleto de excusas nos lleva a ver que el panorama de incertidumbre de la ciudadanía no es solamente por la inestabilidad del gobierno, sino por la falta de ver un verdadero líder o lideresa del otro lado.

Los triunfos abrumadores y desoladores de gobernantes populistas que retroceden un país también se dan por una oposición debilitada y es un factor también determinante de la pausa en una reactivación de confianza inversionista.

Cuando se ven muchos discursos de la oposición se están marcando dos líneas, una que es infantilista y su discurso ya no conecta y otra que sorprende y es una oposición entre comillas que pareciera pedir pista al presidente para ver cómo pueden entrar al gobierno. Es como si la oposición a hoy estuviera sin rumbo, y a eso se suma ese afán de mayoría de quienes seguro presentarán su nombre para las elecciones del 2026 que buscan jugar a ser el clon de un Trump o un Bukele, jugar a replicar modelos internacionales solo los dejará quedar en una copia barata.

Así las cosas, Si no se unen quienes representan distintos colores de las voces de oposición y no se logra construir una personalidad propia que entienda las necesidades actuales del país que pudiera hacernos olvidar de las dirigencias de sus partidos y sus líderes para ser una verdadera alternativa, no se podrá pensar en un proyecto que unifique país.

La oposición está tardando mucho tiempo en darse cuenta de que para la población no es tan relevante sus temas de egos políticos como su bienestar personal, y eso lo asocian más a los ingresos económicos o a las políticas sociales, que a derechos que le parecen abstractos. Una cosa es la narrativa para redes y se entiende su euforia y otra muy distinta la defensa que deberían dar quienes por lo menos representan una curul y pretenden dar ese salto.

Al final el presidente Petro ha mantenido su libreto varios de sus países modelos no reconocen la democracia, el silencio que guarda frente a las acciones del tirano en Venezuela es escalofriante, la cultura de cancelación digital cada día es más clara que lo que anunciaban en campaña al correr la línea ética.

Pero lo distinto es ver una oposición sin un verdadero líder, y ese si puede ser el responsable de la debacle del país, porque esas vanidades individuales impiden crear una defensa fuerte para detener los caprichos de nuestro líder que si algo tiene es vanidad.

Hay que empezar a ver el panorama con las realidades que presenta, no importa esos que nos quieran cancelar, a quienes pensamos diferente ni cuantos libretos usen para lanzar a la hoguera, al final no hay debate que pueda darse con fanáticos pagos o con ingenuos.

Abramos los ojos, el tejido democrático lo rompen cuatro líneas: Una división de oposición o la misma sin fuerza, segundo las restricciones políticas, tercero la estigmatización a la prensa, y por último la cancelación que lanza a hogueras digitales desde narrativas que buscan destruir a gremios y personas que alcen una voz en contra.

El panorama por donde se vea no es fácil y no por nada diferente que por ausencia de liderazgos verdaderos.