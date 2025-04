Indignación en Antioquia por homicidio de mujer trans en Bello

Alzo mi voz por Sara Millerey, mujer trans brutalmente asesinada. Le quebraron sus sueños, su cuerpo, su vida. No fue solo un crimen, fue un acto transfóbico que nos duele y nos indigna.



La transfobia mata, no más indiferencia y no más silencio.



#JusticiaParaSaraMillerey pic.twitter.com/oXQ56fnfsO