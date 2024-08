Ambientalistas encienden las alarmas ante el proyecto ‘Distrito Verde’ de Ocesa en Bogotá

Bogotá

Ocesa dio a conocer ‘Distrito Verde’, el nuevo escenario multipropósito con un enfoque amigable con el medio ambiente, que transformará una zona de 24 hectáreas en la ciudad de Bogotá, y que se ubicará en la zona Salitre de Bogotá, entre la calle 53, calle 26 y la carrera 60.

Aunque es una buena noticia para la cultura y el entretenimiento de la capital del país debido a que este sería el primer espacio en la ciudad con escenarios de tal magnitud, ya se han generado las primeras reacciones alertando de posibles afectaciones en el sector.

A propósito de esto, la bióloga Patricia Bejarano habló en los micrófonos de La W sobre la situación que se presentaría. “La primera preocupación es si eso es un humedal o no, así que me puse en la tarea de estudiar el tema y de conversar con la Secretaría, pude acceder a un documento del 2013 donde la apuesta en Bogotá era hacer la declaratoria de humedales nuevos para proteger estos ecosistemas y justamente esta zona, en ese concepto técnico, dijo que no era un humedal”.

En esa misma línea, explicó que “hay unos cuerpos de agua pequeños, el más grande está al costado suroriental del área y es un espejo de 10 metros por siete metros (…)”.

Por otra parte, señaló que esta zona sí es estratégica para la estructura ecológica principal y por esa razón, “si bien no es un humedal, sí hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, está en la categoría que tiene el parque Simón Bolívar, eso hace que sea necesario cumplir con unos parámetros”.

Por esto, los ambientalistas están proponiendo una estructura multifuncional y con especies nativas que combinan árboles, arbolitos, arbustos y jardines polinizadores para hacer una activación ecológica que permita crear corredores ecológicos entre el Parque Simón Bolívar, el Bosque Urbano de la Esmeralda, el Jardín Botánico y esta zona.

Por último, habló sobre el posible riesgo que se daría en cuanto a la flora y fauna que se encuentra en ese lugar de la ciudad.

