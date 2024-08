Maduro sobre reunión con Petro, Lula y AMLO: “estoy al teléfono 24 horas, cuando quieran”

En medio de una rueda de prensa este 9 de agosto desde el Tribunal Supremo de Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro habló en los micrófonos de W Radio sobre la reunión que tenía programada con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de los venezolanos aseguró que la reunión no pudo desarrollarse por problemas de agenda, pero que seguirá disponible para cuando sus homólogos lo requieran.

“Estaba pendiente una llamada en estos días, que estaba siendo gestionada por la cancillería, yo estaba listo en el teléfono a las 5 de la tarde del lunes. Estaba en el teléfono esperando y me dijeron que no, que por problemas de agenda no se pudo hacer”, dijo.

Asimismo, manifestó su respeto por los Gobiernos de Petro, Lula y AMLO, recordando su disposición a dialogar con ellos.

“Lo único que hice al final fue decirle a la Cancillería que le informara a los presidentes que yo estoy al teléfono las 24 horas del día de todos los días para cuando quieran hablar, y así está pendiente (...) Respeto profundamente a estos tres presidentes y con ellos me comunicaré en su momento preciso”, cerró.

Escuche la pregunta de W Radio a Nicolás Maduro:

¿Manipulación mediática en otros países?

Maduro insistió en que respeta la soberanía de cada uno de estos países, por lo que no hará comentarios sobre sus Gobiernos, y que cuando llegue el momento explicará con detalles a los presidentes la “situación difícil de entender” que atraviesa Venezuela.

“Todo lo que circula en los medios de comunicación en esos países es manipulación, (pero nosotros) somos expertos en derrotar eso, tenemos el poder para vencer la mentira”, añadió.

El CNE denunció haber sufrido un ataque cibernético a su sistema el día de las votaciones, lo que no impidió la proclamación de Maduro sin aportar evidencias, mientras que la oposición presentó en una página web miles de actas de votación que darían la victoria abrumadora a su candidato, Edmundo González Urrutia.

La denuncia de fraude y las protestas poselectorales -algunas devenidas en hechos de violencia que se saldan con 24 civiles muertos, según la ONG Provea- son vistas por el Ejecutivo como un “golpe de Estado cibernético”, por lo que ha ordenado extremar el control policial y militar.