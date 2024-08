“Si Maduro continúa, cada día que pase será peor para él”: periodista Patricia Poleo

La periodista Patricia Poleo conversó con La W acerca de la crisis que se vive en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de las denuncias de fraude por parte de la oposición y de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que hasta el momento se hayan presentado las actas electorales que lo avalen.

Al mismo tiempo, la oposición insiste en que su líder, el candidato Edmundo González Urrutia, ganó ampliamente las elecciones y lo argumenta con actas de testigos de mesa que publicó en línea poco después de los comicios.

Así, sobre la versión que han manejado varios medios de comunicación acerca de un supuesto arreglo que estaría ofreciendo el Gobierno de los Estados Unidos a Nicolás Maduro para que entregue el poder de manera inmediata, Poleo aseguró que duda que exista un “ultimátum” de parte de la administración de Joe Biden.

“Creo que en este momento hay un proceso de negociación y se nota incluso en la falta de coordinación de los diferentes representantes del régimen, ya que por primera vez no se les ve siguiendo una misma línea”, aseguró.

Sin embargo, la periodista aseguró que “el problema realmente no se resolvería con Nicolás Maduro nada más”, pues considera que, si bien el presidente sería una pieza clave para ese relevo, su entorno no se encuentra estable.

“Mientras se está negociando directamente con Maduro, hay una especie de desarme de su entorno; hay mucha inestabilidad a su alrededor, hay gente que se quiere ir del Gobierno y entregarse. La presión está por el lado de los militares que representan a Diosdado Cabello, o a esa ala militar del Gobierno”, aseguró.

Por eso, la periodista aseguró que un proceso de negociación para Maduro sería “la luz al final del túnel” porque el mandatario está “absolutamente atado en este momento y no va a poder gobernar con la situación que tiene”.

En cuanto a la declaración de Raúl Emilio Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel (quien fue preso político y murió en prisión), acerca de que el autor del fraude electoral es Vladimir Padrino –ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela y la máxima figura en el estamento militar–, la periodista aseguró que es quien ha “protegido y respaldado” el fraude electoral.

“La autoridad está en el Consejo Nacional Electoral que, además, ha sido una autoridad burda, porque en anteriores oportunidades también ha habido fraude, pero ellos se han ocupado de que las pruebas no queden expuestas, como sí ocurrió en esta oportunidad (…) Padrino definitivamente es una figura clave en este momento y aunque se ha mostrado a favor de la opción de reconocerle el triunfo a Edmundo González en cualquier momento, eso podría cambiar”, sostuvo.

Por eso, la periodista aseguró que “la negociación debería ser más con Padrino que con Maduro”, puesto que “el piso y la estabilidad de ese régimen se lo está dando todavía Padrino con los militares”. También sostuvo que, si bien desconoce si existen tales negociaciones, considera que “hacia allá debería ser el objetivo” y que “hay que ‘indultar’, por decirlo de alguna manera, los pecados de Padrino con tal de que suelte (el poder)”.

Así mismo, recordó que este problema no es nuevo ni aislado, sino que hace parte de “un consorcio que viene de Cuba o de Rusia”.

En cuanto a la influencia de los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador en este proceso, Poleo aseguró que el papel del mandatario brasileño es el más predominante: “Lula, sobre todo, está siendo fundamental. Los otros están a la sombra, pero apoyando lo que Lula hace (…) por eso Estados Unidos dejó descansar la negociación en ellos tres, por la fuerza que tiene Lula en todos los sentidos, incluso un peso moral en esto del socialismo del siglo 21″.

Por eso, consideró importante que Lula “no haya cedido un centímetro en el sentido de darle el triunfo a Maduro”, ya que “todo está haciendo presión y está sumando”.

“Cuando se habla de que hay como frustración y pesimismo del lado opositor es que también lo hay del lado del régimen. Maduro sabe que no las tiene todas consigo y llegará un momento en el que va a tener que ceder”, sostuvo.

En cuanto a los personajes y sus delitos que serían incluidos en un eventual acuerdo, Poleo aseguró: “Son muchos crímenes y muchas personas quienes los han cometido (…) a Nicolás Maduro se le está sumando un crimen adicional que se llama agresión consentida, es decir, el haber permitido que entren cubanos y rusos a agredir a la población y eso es un crimen de lesa humanidad. Si Maduro continúa, cada día que pase va a ser peor para él (…) lo que se ve es que ellos ya no están coordinados, porque hay una lucha interna de que, si tú te salvas, yo no me voy a salvar, o nos hundimos”.

